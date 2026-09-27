"Невеличке" підвищення ПДВ: прем'єр пояснив непопулярне рішення щодо податків

Підвищення ПДВ на 1% передбачили у проєкті бюджету на 2027 рік. Корецький пояснив, навіщо уряду додаткові кошти.

В Україні підвищать ПДВ (податок на додану вартість). Це відбудеться 2027 року. Як заявив, прем'єр-міністр Сергій Корецький в ефірі ТСН.Тиждень, інших джерел для фінансування програми в країні наразі немає.

"Руйнування, які відбуваються, і атаки — це атака на бізнес, атака на людей, атака на податки, на бюджет держави, на стійкість нашої держави. Відповідно, що ми робимо? Ми багато допомагаємо бізнесу програмами кредитування, виділяючи на це пільгові ставки, і держава покриває різницю між пільговою ставкою кредиту та базовою ринковою. Це номер один. Робимо це як за допомогою власних коштів, так і за допомогою грантових коштів наших міжнародних партнерів", — сказав він.

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Наступним кроком Корецький назвав страхування воєнних ризиків.

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"Дуже важлива ініціатива. Це була наша ініціатива для того, щоб бізнесу швидко компенсувати втрати, які приносять ракети та дрони", — пояснив прем'єр-міністр та розповів про принцип роботи.

"Як це може працювати? Держава, уряд має дати свій внесок у цю програму. Визначаємо, що це буде 1 млрд доларів. Це достатньо чіткий план, навіть трохи більше, ніж мільярд доларів. Ми кладемо в окрему статтю державного бюджету цей спецфонд, скажімо так, спецрахунок — цей мільярд", — сказав він.

"Невеличке" підвищення податку

Зі слів прем'єр також стало відомо, що в держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення, зокрема, підвищення ПДВ.

"Невеличке підвищення податку. ПДВ. Інших джерел, на жаль, немає. Ми будемо ще розмовляти з парламентарями, розмовляємо постійно з бізнесом, але вибираємо з двох. Ми говоримо про 1%. Це те, що подано в проєкті закону про бюджет на 2027 рік", — констатував прем'єр.

Нагадаємо, про те, що в Україні хочуть підвищити ПДВ йшлося і раніше. Його вже заклали у держбюджет-2027, проте це потребуватиме законодавчого врегулювання, тобто схвалення окремого закону Верховною Радою України з внесенням відповідних змін.