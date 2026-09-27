Корецький заявив про зарплати військовим на тлі дефіциту мільярдів (відео)

Уряд України знайшов 7 мільярдів доларів завдяки внутрішній економії та оптимізації бюджету, що дозволить повністю закрити виплати військовослужбовцям та профінансувати нові дрони.

Уряд України повністю забезпечить фінансування військових грошових виплат і підтримку їхніх родин, а виплати здійснюватимуться без жодних затримок. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю журналістці ТСН Аллі Мазур.

Голова уряду наголосив, що фінансування Збройних Сил України залишається головним беззаперечним пріоритетом для держави. Дана заява прозвучала на фоні того, що раніше Корецький повідомляв про брак $27 млрд на оборону до кінця 2026 року. За його словами, кошти всі залучені фахівці шукають через внутрішню оптимізацію, перерозподіл видатків та економію.

За словами прем’єра, уряд розраховує закрити частину потреби за рахунок внутрішніх ресурсів, а щодо іншої частини веде переговори з ЄС, країнами НАТО та іншими партнерами. Окремим напрямком залишається розблокування зовнішнього фінансування, для чого парламент має ухвалити низку необхідних законів і рішень.

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Звідки уряд планує взяти $7 млрд

За словами Корецького, йдеться насамперед про внутрішні ресурси держави. Уряд проводить перегляд видатків, визначає пріоритети та спрямовує вивільнені кошти на потреби оборони.

"Ми близько 7 мільярдів бачимо, вже започаткували жорсткий процес економії в наших фінансах. І вже частину грошей ми не чекаємо, ми вже виділяємо армії, силам оборони для того, щоб не було жодного збою у фінансуванні сил оборони", — сказав прем’єр.

Він уточнив, що ці $7 млрд уряд розраховує отримати саме завдяки внутрішній оптимізації бюджету.

"Тому 7 ми бачимо шляхом внутрішніх оптимізацій, перерозподілу та або економії", — пояснив Корецький.

За його словами, Кабмін постійно переглядає ситуацію з державними фінансами, оскільки потреби змінюються, а кошти необхідно спрямовувати насамперед на найбільш нагальні напрямки.

Грошове забезпечення військових обіцяють виплачувати без затримок

Окремо Корецький пояснив, на які саме потреби Сил оборони першочергово мають піти знайдені ресурси. Він розділив фінансування на дві частини — грошове забезпечення військових та закупівлю озброєння і техніки.

За словами прем’єра, до першої категорії належать зарплати військовослужбовців, виплати сім’ям загиблих та інші передбачені державою виплати.

"Це військові заробітні плати, виплати за загиблих, інші. Підтримка сімей. Тобто з цим проблем нема взагалі. Тобто ми це точно закриємо", — заявив Корецький.

Таким чином, уряд ставить грошове забезпечення військових і виплати їхнім сім’ям окремим пріоритетом у межах фінансування оборони.

Зазначимо, що на початку вересня Кабмін уже перерозподілив 33,6 млрд грн із резервного фонду сектору безпеки й оборони на грошове забезпечення армії. Із них 25,9 млрд грн передбачили на щомісячні виплати військовослужбовцям у вересні, ще 7,7 млрд грн — на одноразову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності захисників.

Окремо — зброя, дрони та інші засоби

Інша частина потреб Сил оборони, за словами прем’єра, пов’язана безпосередньо із закупівлею військової техніки.

Йдеться, зокрема, про збільшення виробництва та закупівель дронів, засобів DeepStrike, MidStrike та іншого озброєння.

Корецький зазначив, що уряд розглядає можливість домовлятися з українськими виробниками про відтермінування частини платежів. За його словами, підприємства можуть продовжувати виробництво, а держава — здійснювати остаточний викуп продукції пізніше.

"Ми можемо домовитися з виробниками, що, наприклад, вони рухаються, виробляють, а потім ми їх довикупляємо в січні, в лютому. Тобто, по суті, саме тоді, коли вони потрібні", — пояснив прем’єр.

Водночас, за його словами, для запуску такого механізму виробникам можуть знадобитися авансові платежі. Уряд також розглядає можливість залучення європейських партнерів до надання гарантій, які дозволили б підприємствам продовжувати виробництво.

Голова уряду наголосив, що фінансування Збройних Сил України залишається головним беззаперечним пріоритетом для держави.

Нагадаємо, загальні потреби України на ведення війни у 2026 році сягають близько 155 мільярдів доларів. За словами очільника уряду, деталізований перелік цих потреб та фінансових запитів українська сторона вже офіційно представила міжнародним партнерам під час засідання у форматі "Рамштайн" ще в лютому. Наразі Україна продовжує активну роботу з союзниками для залучення необхідного фінансування.

Крім того, ми писали, що прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд запроваджує жорсткий режим економії, а заощаджені кошти спрямовуватиме на потреби армії. Водночас пенсії та зарплати бюджетникам, за його словами, продовжать виплачувати у звичному режимі.