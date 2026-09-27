Скільки коштує війна Україні — прем'єр назвав цифру

Корецький розкрив деталі оборонних витрат.

Війна коштує Україні 155 млрд доларів. Із цієї суми 27 млрд доларів наразі залишаються без знайденого покриття. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький сказав в ефірі ТСН.Тиждень

Звідки "дірка" в оборонному бюджеті: чому 27 млрд доларів залишаються без покриття

Прем'єр-міністр Сергій Корецький пояснив походження суми у 27 млрд доларів, яка залишається без знайденого покриття. За його словами, вона є частиною загальної оцінки потреб України для ведення війни у 2026 році — 155 млрд доларів. Цю суму Україна представила партнерам ще на лютневому "Рамштайні".

"Пояснюю. У лютому 2026 року відбувся "Рамштайн" — фундаментальна зустріч, яка визначає очікування від війни та фінансові потреби на цілий рік. Україна задекларувала там потреби для ведення війни у розмірі 155 млрд доларів. Стільки коштує війна", — сказав Корецький.

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За його словами, до загальної оцінки увійшли бюджетні потреби, передбачені законом про державний бюджет на 2026 рік, а також пряма військова та матеріально-технічна допомога партнерів.

"Це ракети для "Patriot", пускові системи, літаки — усе, що передається безпосередньо як фізичні активи, а не кошти. Усе це коштує 155 млрд доларів. Така оцінка була зроблена та представлена на "Рамштайні"", — пояснив прем'єр-міністр.

Таку саму оцінку Україна заклала і у "Фінансову стратегію", яку формували для отримання від європейських партнерів кредиту Ukraine Support Loan на 90 млрд євро у 2026–2027 роках.

"У цій стратегії ми повторили, що, за нашими очікуваннями, війна коштує 155 млрд доларів", — зазначив Корецький.

27 млрд доларів — це частина загальної оцінки вартості війни, яка наразі не має знайденого покриття

Водночас прем'єр наголосив, що 27 млрд доларів уже входять до цих 155 млрд доларів. Йдеться не про нові витрати, які з'явилися у вересні.

"Інше питання, що спільними зусиллями ми поки що не знайшли покриття цих видатків. Це не новина і не додаткові гроші — це те, про що Україна говорила на початку поточного року", — додав він.

Нагадаємо, долар готує новий ривок. В Україні зміниться курс валют. За базовим сценарієм фінансового аналітика, жовтень стане місяцем переходу долара вище вересневого рівня, але без різкого стрибка.