Сколько стоит война Украине — премьер назвал цифру

Корецкий раскрыл подробности оборонных расходов.

Война обходится Украине в 155 млрд долларов. Из этой суммы 27 млрд долларов пока остаются без покрытия. Об этом премьер-министр Сергей Корецкий заявил в эфире ТСН.Тиждень

Откуда взялась "дыра" в оборонном бюджете: почему 27 млрд долларов остаются без покрытия

Премьер-министр Сергей Корецкий объяснил, откуда взялась сумма в 27 млрд долларов, для которой пока не найдено покрытие. По его словам, она является частью общей оценки потребностей Украины для ведения войны в 2026 году — 155 млрд долларов. Эту сумму Украина представила партнерам еще на февральском саммите в Рамштайн.

"Поясню. В феврале 2026 года состоялся "Рамштайн" — важнейшее совещание, на котором определяются ожидания от войны и финансовые потребности на целый год. Украина заявила там о потребностях для ведения войны в размере 155 млрд долларов. Столько стоит война", — сказал Корецкий.

Видео дня

Важно

Денег на всех может не хватить: что будет с зарплатами и пенсиями в Украине

По его словам, в общую оценку вошли бюджетные потребности, предусмотренные законом о государственном бюджете на 2026 год, а также прямая военная и материально-техническая помощь партнеров.

"Это ракеты для "Patriot", пусковые системы, самолеты — всё, что передается непосредственно в виде материальных активов, а не денежных средств. Все это стоит 155 млрд долларов. Такая оценка была сделана и представлена на "Рамштайне"", — пояснил премьер-министр.

Такую же оценку Украина заложила и в "Финансовую стратегию", которая разрабатывалась с целью получения от европейских партнеров кредита Ukraine Support Loan на 90 млрд евро в 2026–2027 годах.

"В этой стратегии мы повторили, что, по нашим оценкам, война обходится в 155 млрд долларов", — отметил Корецкий.

27 млрд долларов — это часть общей оценки стоимости войны, для которой пока не найдены источники финансирования

В то же время премьер подчеркнул, что 27 млрд долларов уже включены в эти 155 млрд долларов. Речь идет не о новых расходах, появившихся в сентябре.

"Другой вопрос, что совместными усилиями мы пока не нашли источников покрытия этих расходов. Это не новость и не дополнительные средства — это то, о чем Украина говорила в начале текущего года", — добавил он.

Напомним, что доллар готовится к новому рывку. В Украине изменится курс валют. Согласно базовому сценарию финансового аналитика, октябрь станет месяцем, когда доллар превысит сентябрьский уровень, но без резкого скачка.