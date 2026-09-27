Доллар готовится к новому скачку: Шевчишин назвал курс, который мы увидим в октябре

Согласно базовому сценарию аналитика, октябрь станет месяцем, когда курс доллара превысит сентябрьский уровень, но без резкого скачка. Межбанковский курс может достичь 45,95 грн, а наличный курс — 46 грн.

В октябре 2026 года доллар может продолжить постепенный рост на фоне дефицита валюты, проблем с экспортом и увеличения потребности в импорте. В то же время падение доходов населения, сокращение бюджетных расходов и активные валютные интервенции НБУ могут сдерживать спрос на валюту.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин оценивает вероятность своего базового сценария в 65 %. По его прогнозу, в октябре доллар перейдет на новый курсовой уровень.

Курс валют на октябрь — прогноз

доллар на межбанке — 45,10–45,95 грн;

наличный доллар — 45,50–46,00 грн;

евро на межбанковском и наличном рынке — 51,00–51,50 грн.

Андрей Шевчишин , финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков

Октябрь — месяц, когда на рынке сойдутся два противоположных вектора. С одной стороны — фундаментальное давление, которое никуда не делось и даже усиливается. С другой — впервые за долгое время появляются реальные факторы, сдерживающие спрос. И баланс между ними определит, насколько быстро доллар перейдет на новый уровень.

Аналитик отмечает, что отметка в 45 грн за доллар уже не является верхним пределом. По его мнению, НБУ в сентябре продемонстрировал готовность сдерживать курс, но фундаментальное давление на гривну сохраняется.

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Почему доллар может подорожать

Одним из главных факторов Шевчишин называет ухудшение внешнеторгового баланса. Сокращение экспорта, в частности из-за проблем в металлургии и логистике, происходит одновременно с ростом потребности в импорте.

Аналитик ожидает, что общий дефицит валюты на межбанковском и наличных рынках может вырасти примерно до 220 млн долларов в сутки. Он прогнозирует, что дефицит на межбанковском рынке составит 185–190 млн долларов в сутки, а на наличном рынке — 35–38 млн долларов.

Дополнительный спрос на валюту может формироваться в связи с закупкой топлива, товаров, продуктов, лекарств и металлопродукции, а также в связи с подготовкой к отопительному сезону и наполнением газохранилищ.

Что может сдержать курс

В то же время в октябре будут действовать факторы, способные затормозить девальвацию гривны. Прежде всего это валютные интервенции НБУ.

Еще одним сдерживающим фактором Шевчишин называет сокращение государственных расходов. Сокращение бюджетных расходов, по его оценке, приведет к снижению спроса на товары и импортную продукцию, а, соответственно, и к снижению потребности в валюте.

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Давление на спрос может усугубить и сокращение числа работников в сфере бизнеса. Снижение доходов населения может ограничить как потребительский спрос, так и покупку иностранной валюты.

"Впервые возникает двустороннее давление: спрос на валюту сдерживается как со стороны бизнеса, так и со стороны населения", — отмечает аналитик.

Почему, согласно прогнозу, курс евро останется на уровне около 51 грн

Что касается евро, Шевчишин ожидает гораздо меньших колебаний. Он прогнозирует курс в пределах 51,00–51,50 грн как на межбанковском рынке, так и на наличном рынке.

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По его мнению, НБУ будет сдерживать дальнейшее падение курса евро по отношению к гривне, поскольку слишком сильная коррекция курса евро привела бы к сокращению гривневого эквивалента международной помощи, которую Украина получает в евро.

Напомним, ранее уже говорилось о том, что у украинцев снизился спрос на наличную валюту. Тенденция вернулась к уровням марта 2026 года. Финансовый аналитик объяснил, почему это важный сигнал для гривны.