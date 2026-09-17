Доллар по 47 грн в бюджете-2027: эксперт предупредил о другом курсе валют

В бюджете на 2027 год заложен средний курс доллара на уровне 47,1 грн, бизнес ожидает 49 грн, а эксперт прогнозирует 49–50 грн с риском более значительной девальвации.

В государственном бюджете Украины на 2027 год заложен средний курс доллара на уровне 47,1 грн, а на конец года — 48,3 грн. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. В то же время представители бизнеса в своих бюджетах на следующий год ориентируются на средний курс около 49 грн за доллар.

Железняк отметил, что бюджетный курс не следует воспринимать как прогноз фактического движения валютного рынка. По его словам, правительство "никогда не угадывало" с этим показателем, а цифра в бюджете имеет прежде всего расчетное значение.

Данные Европейской бизнес-ассоциации также свидетельствуют о более высоких ожиданиях бизнеса: в своих бюджетах на 2027 год компании в среднем закладывают курс 49 грн за доллар.

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Эксперт прогнозирует курс доллара на уровне 49–50 грн

По словам эксперта, бюджетный курс традиционно выполняет прежде всего функцию пересчета бюджетных показателей, а не является ориентиром для фактического движения гривны.

Андрей Шевчишин , финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков

Бюджетный курс всегда выполнял функцию пересчета, а не ориентира для движения. Как правило, фактические показатели отличаются от бюджетных. Но это касается не только курса, но и других показателей.

Эксперт отмечает, что во время войны прогнозировать экономическую ситуацию особенно сложно, поскольку на нее влияют ход боевых действий, ситуация в тылу и другие риски.

"Особенно сейчас, в условиях войны, когда никто не может предсказать перспективы экономики, развития ситуации на фронте и в тылу", — отмечает Шевчишин в комментарии изданию "Фокус".

Эксперт также обратил внимание на то, что бюджетные макропоказатели формировались до августовских и сентябрьских обстрелов. Соответственно, по его оценке, они не в полной мере учитывают энергетические и другие риски, которые уже оказывают влияние на экономику, цены и ожидания.

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"Кроме того, не стоит забывать, что бюджетные макропоказатели закладывались до августовских и сентябрьских обстрелов и не учитывают энергетические и другие риски. Но ведь они уже в значительной степени влияют на нас, на экономику, на цены и формируют негативные ожидания", — отмечает он.

Поэтому, по мнению финансового аналитика, заложенные в бюджет показатели на данный момент выглядят слишком оптимистичными.

"Таким образом, эти показатели выглядят слишком оптимистичными с учетом текущей ситуации", — добавляет Шевчишин.

ВВП может оказаться около нуля

Свой прогноз эксперт называет лишь одним из сценариев развития событий. Он ожидает, что в случае продолжения войны реальный ВВП в 2027 году может остаться примерно на нынешнем уровне — в пределах от -0,5% до +0,5%, причем риски смещены в сторону снижения.

Номинальный ВВП, по его прогнозу, может составить около 11,2 трлн грн.

Что касается инфляции, эксперт оценивает риск ее ускорения до 12,5 %, в частности из-за высоких цен на нефть.

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На валютном рынке он прогнозирует курс доллара на уровне 49–50 грн, при этом не исключая более значительной девальвации гривны в случае нехватки внешнего финансирования.

Напомним, 14 сентября премьер-министр Сергей Корецкий обратился к Верховной Раде по поводу перечня законопроектов, благодаря которым ситуация с бюджетом Украины улучшится. Чиновник сообщил, что главы комитетов получили график голосований, согласно которому можно успеть поддержать все законопроекты. Корецкий подчеркнул: если народные депутаты поработают, то Украина сможет получить часть из 29,5 млрд долл. от международных институтов.