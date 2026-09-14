Доллар под давлением: что будет с курсом валют на этой неделе и какие решения могут изменить ситуацию

14–20 сентября ожидается сразу несколько событий, способных повлиять на курс гривны: голосование Верховной Рады по законам, необходимым для получения международной помощи, решения Федеральной резервной системы США и НБУ по ставкам, а также ситуация с нефтью, экспортом и безопасностью.

Новая неделя сентября может стать важной для валютного рынка Украины. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Несмотря на сохраняющиеся риски, на прошлой неделе негативные факторы не реализовались благодаря активным валютным интервенциям Национального банка.

За неделю с 7 по 12 сентября официальный курс доллара составил 44,54 грн, не изменившись по сравнению с предыдущей неделей. Наличный доллар стоил в среднем 44,81 грн, что на 0,1% меньше, чем неделей ранее.

Официальный курс евро снизился на 0,5% — до 51,63 грн, а наличный — на 0,1%, до 52,12 грн.

В то же время НБУ за неделю потратил на валютные интервенции 1,194 млрд долларов. По оценке Шевчишина, регулятор продолжает "миллиардный интервенционный марафон".

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"Неделя будет очень насыщенной событиями, значительное влияние на валютный рынок окажут решения центральных банков, голосование по ключевым законам и представление бюджета на 2027 год", — отметил Шевчишин.

Фундаментальные негативные факторы весьма значительны. Во-первых, новых поступлений нет, а резервы расходуются с бешеной скоростью. Во-вторых, сокращение производства будет компенсироваться дополнительным импортом. В-третьих, начинается посев озимых, для которого требуется 80 млрд грн, которых нет

14–15 сентября Верховная Рада должна проголосовать за законы, которые являются условиями для получения финансовой помощи от международных партнеров.

По словам Шевчишина, закон о посылках является условием для получения 700 млн долларов от МВФ и 3,7 млрд евро от ЕС. Более того, правительство представило ещё четыре законопроекта, необходимых для получения 1,45 млрд евро от Евросоюза.

Финансист отмечает, что в случае повторного провала голосований Минфин угрожал перейти к монетарному финансированию бюджета, то есть к эмиссии гривны.

Именно вопрос внешнего финансирования Шевчишин называет одним из ключевых негативных факторов для валютного рынка.

В то же время он отмечает, что, по расчетам, средств должно хватить примерно до середины ноября, но в финансировании уже наблюдается перерыв, а средства из резервов расходуются значительными темпами.

ФРС может оказать влияние на курс доллара через евро

16 сентября Федеральная резервная система США примет решение по учетной ставке и обнародует новые прогнозы.

Шевчишин отмечает, что рынок оценивает вероятность повышения ставки примерно в 60 %.

По его оценке, повышение ставки приведет к глобальному укреплению доллара, снижению курса пары EUR/USD и соответствующему давлению на гривну через евро.

Если же ФРС оставит ставку без изменений, это, по словам экономиста, станет для рынка облегчением.

17 сентября решение примет НБУ

17 сентября ожидается решение Национального банка по учетной ставке.

Шевчишин рассматривает два варианта — сохранение ставки на уровне 15,5% или повышение до 16%.

В качестве оснований для возможного повышения он называет августовскую инфляцию на уровне 8,1%, повышение прогноза НБУ на 1,5% из-за обстрелов и рост цен на нефть.

В то же время эксперт обращает внимание на то, что предыдущее повышение ставки до 15,5% не оказало заметного влияния на рынок: депозиты и ОВГЗ существенно не отреагировали, трехмесячные депозитные сертификаты также не изменились, а кредитные ставки выросли незначительно. Поэтому, по мнению Шевчишина, очередное повышение ставки пока не является очевидным.

Нефть и порты остаются факторами риска

Кроме того, эксперт советует следить за ценами на нефть, а также за ситуацией вокруг Ормузского пролива и Красного моря.

От мировых тенденций на нефтяном рынке зависят цены на топливо в Украине и дополнительный спрос на валюту. По оценке Шевчишина, это может привести к увеличению валютного спроса примерно на 5–10 млн долларов в день.

В то же время подорожавшее топливо оказывает давление на операционные расходы бизнеса и аграриев.

Еще одним важным показателем останется экспорт. В августе, по оперативным данным Таможенной службы, он составил 2,5 млрд долларов — на 19,4 % меньше, чем в июле, и на 21,9 % меньше в годовом исчислении.

По словам специалиста, наибольшее падение пришлось на долю металлургов, аграриев и горняков из-за проблем с работой портов.

В то же время в начале сентября ситуация несколько улучшилась: по данным Минагрополитики, объем агроэкспорта вырос примерно до 40 % потенциала при текущем режиме работы портов по сравнению с 33 % в августе.

Что будет с курсом валют на следующей неделе

Шевчишин не приводит в этом прогнозе нового конкретного курсового коридора, однако перечисляет факторы, которые будут определять динамику валютного рынка в период с 14 по 20 сентября.

Среди основных — голосование Рады по законам о международном финансировании, решения ФРС и НБУ по ставкам, цены на нефть, ситуация с портами и экспортом, а также ситуация в сфере безопасности.

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На прошлой неделе, по оценке экономиста, негативные факторы не смогли проявиться из-за активных интервенций НБУ. В то же время он подчеркивает, что сама угроза не исчезла, а регулятор фактически выиграл время благодаря очередным масштабным валютным интервенциям.

Отдельно Шевчишин отмечает, что 18–20 сентября в России состоятся выборы в Госдуму. По его мнению, за неделю до выборов и во время них существует риск усиления обстрелов.

Напомним, что эксперты пессимистично оценивают дальнейшую динамику потребительских цен, однако отмечают, что рост цен будет ощущаться не одинаково во всех категориях товаров и услуг.