Долар під тиском: що буде з курсом валют цього тижня та які рішення можуть змінити ситуацію

14–20 вересня очікуються одразу кілька подій, здатних вплинути на курс гривні: голосування Верховної Ради щодо законів, необхідних для отримання міжнародної допомоги, рішення Федеральної резервної системи США та НБУ щодо ставок, а також ситуація з нафтою, експортом і безпекою.

Новий тиждень вересня може стати важливим для валютного ринку України. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Попри збереження ризиків, минулого тижня негативні фактори не реалізувалися через активні валютні інтервенції Національного банку.

За тиждень 7-12 вересня офіційний курс долара становив 44,54 грн, не змінившись тиждень до тижня. Готівковий долар коштував у середньому 44,81 грн, що на 0,1% менше, ніж тижнем раніше.

Офіційний курс євро знизився на 0,5% — до 51,63 грн, а готівковий — на 0,1%, до 52,12 грн.

Водночас НБУ за тиждень витратив на валютні інтервенції 1,194 млрд доларів. За оцінкою Шевчишина, регулятор продовжує "мільярдний інтервенційний марафон".

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Рішення Ради — один із головних ризиків для гривні

"Тиждень буде дуже насиченим на події, значного впливу на валютний ринок — рішення Центробанків, голосування по законам маякам, представлення Бюджету на 2027 рік", — зазначив Шевчишин.

Фундаментальний негатив дуже значний. По-перше, нових надходжень немає, а резерви спалюються з шаленими темпами. По-друге, вибите виробництво буде перекриватись додатковим імпортом. По-третє, починається сівба озимих, для якої потрібно 80 млрд грн, яких немає

14–15 вересня Верховна Рада має голосувати за закони, які є умовами для отримання фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

За словами Шевчишина, закон про посилки є умовою для отримання 700 млн доларів від МВФ та 3,7 млрд євро від ЄС. Ба більше, уряд подав ще чотири законопроєкти, необхідні для отримання 1,45 млрд євро від Євросоюзу.

Фінансист зазначає, що у разі повторного провалу голосувань Мінфін погрожував перейти до монетарного фінансування бюджету, тобто емісії гривні.

Саме питання зовнішнього фінансування Шевчишин називає одним із ключових негативних факторів для валютного ринку.

Водночас він зазначає, що за розрахунками коштів має вистачити приблизно до середини листопада, але пауза у фінансуванні вже є, а кошти з резервів витрачаються значними темпами.

ФРС може вплинути на долар через євро

16 вересня Федеральна резервна система США ухвалить рішення щодо облікової ставки та оприлюднить нові прогнози.

Шевчишин зазначає, що ринок закладає близько 60% ймовірності підвищення ставки.

За його оцінкою, підвищення ставки означатиме глобальне зміцнення долара, зниження пари EUR/USD і відповідний тиск на гривню через євро.

Якщо ж ФРС залишить ставку без змін, це, за словами економіста, буде для ринку полегшенням.

17 вересня рішення ухвалить НБУ

17 вересня очікується рішення Національного банку щодо облікової ставки.

Шевчишин розглядає два варіанти — збереження ставки на рівні 15,5% або підвищення до 16%.

Підставами для можливого підвищення він називає серпневу інфляцію на рівні 8,1%, підвищення прогнозу НБУ через обстріли на 1,5% та зростання цін на нафту.

Водночас експерт звертає увагу на те, що попереднє підвищення ставки до 15,5% не мало помітного впливу на ринок: депозити та ОВДП суттєво не відреагували, тримісячні депозитні сертифікати також не змінилися, а кредитні ставки зросли незначно. Тому, на думку Шевчишина, чергове підвищення ставки поки не є очевидним.

Нафта та порти залишаються факторами ризику

Окремо експерт радить стежити за цінами на нафту, ситуацією навколо Ормузької протоки та Червоного моря.

Від світових тенденцій на нафтовому ринку залежить ціна пального в Україні та додатковий попит на валюту. За оцінкою Шевчишина, це може додавати близько 5–10 млн доларів валютного попиту на день.

Водночас дорожче пальне тисне на операційні витрати бізнесу та аграріїв.

Ще одним важливим показником залишатиметься експорт. У серпні, за оперативними даними Митниці, він становив $2,5 млрд — на 19,4% менше, ніж у липні, та на 21,9% менше у річному вимірі.

Найбільше падіння, за словами фахівця, припало на металургів, аграріїв та рударів через проблеми з роботою портів.

Водночас на початку вересня ситуація дещо покращилася: за інформацією Мінагрополітики, агроекспорт зріс приблизно до 40% потенціалу за умов роботи портів проти 33% у серпні.

Що буде з курсом валют наступного тижня

Шевчишин не дає в цьому прогнозі нового конкретного курсового коридору, однак перелічує фактори, які визначатимуть рух валютного ринку протягом 14–20 вересня.

Серед головних — голосування Ради щодо законів для міжнародного фінансування, рішення ФРС та НБУ щодо ставок, ціни на нафту, ситуація з портами й експортом, а також безпекова ситуація.

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Минулого тижня, за оцінкою економіста, негативні фактори не змогли реалізуватися через активні інтервенції НБУ. Водночас він наголошує, що сама загроза не зникла, а регулятор фактично купив час завдяки черговим масштабним валютним інтервенціям.

Окремо Шевчишин зазначає, що 18–20 вересня в Росії відбудуться вибори до Держдуми. На його думку, тиждень до та під час виборів є ризиком посилених обстрілів.

Нагадаємо, експерти песимістично оцінюють подальшу динаміку споживчих цін, однак наголошує, що здорожчання не буде однаково відчутним у всіх категоріях товарів і послуг.