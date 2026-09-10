Долар майже по 45 грн: де в Україні сьогодні продають валюту найдорожче

Долар перетнув важливу позначку! Який курс виставили банки та обмінники 10 вересня, читайте в огляді.

Курс долара в Україні 10 вересня 2026 року залишається поблизу позначки 44,7 грн/долар за середнім значенням. На готівковому ринку американська валюта вранці торгується в діапазоні близько 44,58–44,80 грн. За даними порталу "Курс України", станом на ранок 10 вересня середній курс долара в банках становить 44,7032 грн у продажу. За добу цей показник зріс на 0,028 грн.

Купують долар банки в середньому по 44,414 грн, а продають по 44,909 грн. Таким чином, різниця між середніми курсами купівлі та продажу становить близько 0,50 грн.

Долар на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку напередодні долар завершував торги на рівнях 44,640 грн у купівлі та 44,660 грн у продажу.

Видео дня

Середній курс становив 44,650 грн/долар. Порівняно з попереднім значенням середній показник підвищився на 0,010 грн.

Водночас євро на міжбанку торгувався по 51,990 грн у купівлі та 52,020 грн у продажу, а середній курс становив 52,005 грн.

Який курс долара в банках

Середні значення на валютному ринку України 10 вересня такі:

купівля долара — 44,414 грн;

продаж долара — 44,909 грн;

середній курс — 44,7032 грн/долар;

курс НБУ — 44,646 грн/долар.

Офіційний курс долара, наведений у даних, становить 44,646 грн/долар, що на 0,177 грн більше за попереднє значення.

На готівковому валютному ринку вранці 10 вересня середній курс долара коливається приблизно в межах 44,58–44,80 грн/долар.

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Курс долара в обмінниках Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Львова та Запоріжжя

На готівковому валютному ринку вранці 10 вересня курси долара в різних містах відрізняються. Найвигідніші пропозиції залежать від конкретного пункту обміну та обсягу операції.

Київ

У київських обмінниках за оптового обміну від 3000 доларів оптимальний курс становить 44,601 грн при купівлі та 44,810 грн при продажу.

У пунктах NAMOMENTE та MEK, Money Exchange Kyiv долар можна купити по 44,740–44,8 грн, тоді як купують валюту по 44,7 грн.

Харків

У Харкові оптимальний курс для оптових операцій від 5000 доларів також становить 44,601 грн при купівлі та 44,810 грн при продажу.

Водночас у конкретних пунктах обміну курс продажу долара сягає 44,95 грн. Зокрема, таку ціну зафіксовано в "Октава Фінанс" та "Преміум Фінанс". У "Таскомбанку" долар продають по 45 грн.

Одеса

В одеських обмінниках оптимальний курс становить 44,601 грн при купівлі та 44,81 грн при продажу.

У пунктах на Тираспільській та Космонавтів долар купують по 44,850 грн, а продають по 44,95 грн. У мережі "Фін 107" курс становить 44,82 грн при купівлі та 44,92 грн при продажу.

Дніпро

У Дніпрі оптимальний курс для оптових операцій від 1000 доларів становить 44,601 грн при купівлі та 44,810 грн при продажу.

У пунктах "Обмін Валют Kurs/365" та NAMOMENTE долар купують по 44,7 грн, а продають по 44,95 грн.

Львів

У Львові для оптових операцій від 20 000 доларів оптимальний курс — 44,601 грн при купівлі та 44,810 грн при продажу.

В окремих пунктах курс продажу становить від 44,770 до 44,890 грн. Найвищий із наведених показників зафіксовано на пункті на вул. Пекарській, 33 — 44,810 грн при купівлі та 44,890 грн при продажу.

Запоріжжя

У Запоріжжі оптимальний курс становить 44,601 грн при купівлі та 44,810 грн при продажу для оптових операцій від 500 доларів.

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У пункті X-change на проспекті Соборному, 60 долар купують по 44,650 грн, а продають по 44,950 грн. У NAMOMENTE на проспекті Соборному, 145 курс становить 44,600 грн при купівлі та 44,900 грн при продажу.

Зазначимо, що за наведеними котируваннями найвищий курс продажу долара серед конкретних обмінників становить 45,000 грн у Харкові. У більшості інших зазначених пунктів продаж американської валюти відбувається в межах 44,740-44,950 грн.

Нагадаємо, хоча ціни у серпні в Україні майже не зросли, восени на українців чекає нова хвиля здорожчання, адже на ціни впливають проблеми зі складською інфраструктурою, логістикою та нерівномірністю постачання в різних регіонах.