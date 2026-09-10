Доллар почти по 45 грн: где в Украине сегодня валюта продается дороже всего

Доллар преодолел важную отметку! Какой курс установили банки и обменные пункты 10 сентября — читайте в обзоре.

Курс доллара в Украине 10 сентября 2026 года остается вблизи отметки 44,7 грн/доллар по среднему значению. На наличном рынке американская валюта утром торгуется в диапазоне около 44,58–44,80 грн. По данным портала "Курс Украины", по состоянию на утро 10 сентября средний курс доллара в банках составляет 44,7032 грн при продаже. За сутки этот показатель вырос на 0,028 грн.

Банки покупают доллар в среднем по 44,414 грн, а продают по 44,909 грн. Таким образом, разница между средними курсами покупки и продажи составляет около 0,50 грн.

Доллар на межбанковском рынке

На межбанковском валютном рынке накануне доллар завершил торги на отметке 44,640 грн за покупку и 44,660 грн за продажу.

Видео дня

Средний курс составил 44,650 грн/доллар. По сравнению с предыдущим значением средний показатель вырос на 0,010 грн.

В то же время евро на межбанковском рынке торговался по 51,990 грн за покупку и 52,020 грн за продажу, а средний курс составлял 52,005 грн.

Какой курс доллара в банках

Средние значения на валютном рынке Украины 10 сентября следующие:

покупка доллара — 44,414 грн;

продажа доллара — 44,909 грн;

средний курс — 44,7032 грн/доллар;

курс НБУ — 44,646 грн/доллар.

Официальный курс доллара, указанный в данных, составляет 44,646 грн/доллар, что на 0,177 грн больше, чем предыдущее значение.

На наличном валютном рынке утром 10 сентября средний курс доллара колеблется примерно в пределах 44,58–44,80 грн/доллар.

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Курс доллара в обменных пунктах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова и Запорожья

На наличном валютном рынке утром 10 сентября курсы доллара в разных городах различаются. Самые выгодные предложения зависят от конкретного пункта обмена и объема операции.

Киев

В киевских обменных пунктах при оптовом обмене от 3000 долларов оптимальный курс составляет 44,601 грн при покупке и 44,810 грн при продаже.

В пунктах NAMOMENTE и MEK, Money Exchange Kyiv доллар можно купить по курсу 44,740–44,8 грн, тогда как валюту покупают по курсу 44,7 грн.

Харьков

В Харькове оптимальный курс для оптовых операций на сумму от 5000 долларов также составляет 44,601 грн при покупке и 44,810 грн при продаже.

В то же время в отдельных пунктах обмена курс продажи доллара достигает 44,95 грн. В частности, такая цена зафиксирована в "Октава Финанс" и "Премиум Финанс". В "Таскомбанке" доллар продают по 45 грн.

Одесса

В одесских обменных пунктах оптимальный курс составляет 44,601 грн при покупке и 44,81 грн при продаже.

В пунктах обмена на улицах Тираспольской и Космонавтов доллар покупают по 44,850 грн, а продают по 44,95 грн. В сети "Фин 107" курс составляет 44,82 грн при покупке и 44,92 грн при продаже.

Днепр

В Днепре оптимальный курс для оптовых операций на сумму от 1000 долларов составляет 44,601 грн при покупке и 44,810 грн при продаже.

В пунктах обмена валют "Kurs/365" и NAMOMENTE доллар покупают по 44,7 грн, а продают по 44,95 грн.

Львов

Во Львове для оптовых операций на сумму от 20 000 долларов оптимальный курс составляет 44,601 грн при покупке и 44,810 грн при продаже.

В отдельных пунктах курс продажи составляет от 44,770 до 44,890 грн. Самый высокий из приведенных показателей зафиксирован на пункте по ул. Пекарской, 33 — 44,810 грн при покупке и 44,890 грн при продаже.

Запорожье

В Запорожье оптимальный курс составляет 44,601 грн при покупке и 44,810 грн при продаже для оптовых операций от 500 долларов.

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В пункте обмена X-change на проспекте Соборном, 60 доллар покупают по 44 650 грн, а продают по 44 950 грн. В NAMOMENTE на проспекте Соборном, 145 курс составляет 44,600 грн при покупке и 44,900 грн при продаже.

Отметим, что согласно приведенным котировкам самый высокий курс продажи доллара среди отдельных обменных пунктов составляет 45,000 грн в Харькове. В большинстве других указанных пунктов продажа американской валюты осуществляется в диапазоне 44,740–44,950 грн.

Напомним, что хотя цены в августе в Украине практически не выросли, осенью украинцев ждет новая волна подорожания, ведь на цены влияют проблемы со складской инфраструктурой, логистикой и неравномерностью поставок в разных регионах.