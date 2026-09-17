Долар по 47 грн у бюджеті-2027: експерт попередив про інший курс валют

У бюджеті-2027 заклали середній курс долара 47,1 грн, бізнес очікує 49 грн, а експерт прогнозує 49–50 грн із ризиком більшої девальвації.

У державному бюджеті України на 2027 рік закладено середній курс долара на рівні 47,1 грн, а на кінець року — 48,3 грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Водночас представники бізнесу у власних бюджетах на наступний рік орієнтуються на середній курс близько 49 грн за долар.

Железняк зазначив, що бюджетний курс не варто сприймати як прогноз фактичного руху валютного ринку. За його словами, уряд "ніколи не вгадував" із цим показником, а цифра в бюджеті має передусім розрахункове значення.

Дані Європейської бізнес-асоціації також свідчать про більш високі очікування бізнесу: у своїх бюджетах на 2027 рік компанії в середньому закладають курс 49 грн за долар.

Видео дня

Експерт очікує курс долара по 49–50 грн

За словами експерта, бюджетний курс традиційно виконує насамперед функцію перерахунку бюджетних показників, а не є орієнтиром для фактичного руху гривні.

Андрій Шевчишин , фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків

Курс бюджету завжди виконував функцію перерахунку, а не оріентиру для руху. Як правило, факт відрізняється від бюджетних позначок. Але це стосується не лише курсу, але й інших показників.

Експерт наголошує, що під час війни прогнозувати економічну ситуацію особливо складно, оскільки на неї впливають перебіг бойових дій, ситуація в тилу та інші ризики.

"Особливо зараз, в умовах війни, коли ніхто не може спрогнозувати перспективи економіки, розвитку ситуації на фронті, та в тилу", — зазначає Шевчишин у коментарі Фокусу.

Експерт також звернув увагу на те, що бюджетні макропоказники формувалися до серпневих і вересневих обстрілів. Відповідно, за його оцінкою, вони не враховують повною мірою енергетичні та інші ризики, які вже впливають на економіку, ціни та очікування.

Важливо

Долар майже по 45 грн: де в Україні сьогодні продають валюту найдорожче

"Плюс, не забуваємо, що бюджетні макропоказники закладались до серпневих та вересневих обстрілів, не враховують енергетичні та інші ризики. Але ж вони вже значним чином впливають на нас, економіку, ціни та формують негативні очікування", — зазначає він.

Тому, на думку фінансового аналітика, закладені в бюджеті показники наразі виглядають надто оптимістичними.

"Отже, ці показники виглядають занадто оптимістичними, з огляду на поточну ситуацію", — додає Шевчишин.

ВВП може опинитися близько нуля

Свій прогноз експерт називає лише одним зі сценаріїв розвитку подій. Він очікує, що за умов продовження війни реальний ВВП у 2027 році може залишитися приблизно на нинішньому рівні — у межах від -0,5% до +0,5%, причому ризики зміщені в бік падіння.

Номінальний ВВП, за його прогнозом, може становити близько 11,2 трлн грн.

Щодо інфляції експерт оцінює ризик її прискорення до 12,5%, зокрема через високі ціни на нафту.

Опитування Що вас найбільше турбує напередодні зими 2026–2027 років? Опитування відкрите до Відключення електроенергії Проблеми з опаленням Перебої з водою Масовані атаки РФ Зростання цін Сильні морози Усе з переліченого вище Нічого з переліченого Голосувати

На валютному ринку він очікує курс долара на рівні 49–50 грн, водночас не виключаючи більшої девальвації гривні у разі нестачі зовнішнього фінансування.

Нагадаємо, 14 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький звернувся до ВР щодо переліку законопроєктів, завдяки яким виправиться ситуація з бюджетом України. Посадовець повідомив, що глави комітетів отримали графік голосувань, за яким можна встигнути підтримати усі проєкти. Корецький наголосив: якщо нардепи попрацюють, то Україна зможе отримати частину 29,5 млрд дол. від міжнародних інституцій.