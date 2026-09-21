Украинцы ощутили давление раньше, чем межбанк: курс валют на неделю — новый сигнал для гривны

Спрос граждан Украины на наличную валюту вернулся к уровням марта 2026 года. Финансовый аналитик объяснил, почему это важный сигнал для гривны.

Давление на гривну остается значительным, а валютный рынок может перейти к новому этапу роста курса доллара. На этой неделе межбанк может попытаться пробить отметку 44,75–44,85 грн/доллар, а успешный прорыв откроет путь к 45 грн и выше. Такой прогноз курса валют на неделю с 21 по 26 сентября представил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, дефицит валютных операций остается критически высоким, а расходы Национального банка на валютные интервенции — "экстремально высокими".

Что может повлиять на курс валют на этой неделе

Среди ключевых событий Шевчишин выделяет Генеральную Ассамблею ООН 22–28 сентября, на которой могут обсуждаться вопросы войны и международного давления на Россию.

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Также внимание будет приковано к возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа 22–23 сентября. Среди потенциальных тем аналитик называет военную помощь, энергетическую безопасность, удары по инфраструктуре и санкции против РФ.

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24 сентября в Вашингтоне запланирована встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам Шевчишина, среди ожиданий — продление торгового перемирия, сохранение паузы в введении тарифов и размораживание вопроса о редкоземельных ресурсах.

Дополнительное давление создает ситуация на мировом валютном рынке после решения Федеральной резервной системы США по ставке и падения курса пары EUR/USD. Однако возможности для корректировки курса евро исчерпываются, что вынуждает подтягивать курс доллара вверх, отмечает эксперт.

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Еще одним фактором, влияющим на валютный рынок, аналитик называет последствия выборов в Госдуму РФ и возможное начало скрытой мобилизации.

"Парламентские выборы в РФ завершились, новая волна эскалации с скрытой мобилизацией на подходе. Заявления о переговорах в октябре, давление в виде адских санкций, переговоры в кулуарах саммита Генеральной Ассамблеи ООН — это, возможно, и факторы надежды на будущее, но не факторы прекращения террора с соответствующими последствиями для экономики, бизнеса и валютного рынка", — объясняет он.

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Сдерживающим фактором, и, возможно, весьма значительным, является сокращение бюджетных расходов по незащищенным статьям, а также сокращение штата министерств и ведомств.

"Меньше денег — меньше потенциального спроса на валюту. Однако не сразу. Во всем остальном мы продолжаем двигаться по негативному сценарию: порты, обстрелы, сокращение предложения валюты. Покупательная способность гривны падает, инфляция ускоряется", — прогнозирует эксперт.

Таким образом, аналитик считает, что в целом ситуация остается неблагоприятной для гривны.

Андрей Шевчишин , финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков

На гривну по-прежнему оказывается значительное давление. Дефицит валютных операций остается критически высоким. Расходы НБУ на валютные интервенции — чрезвычайно высокие.

Доллар может удержаться выше отметки в 45 грн

Аналитик ожидает, что на этой неделе межбанк попытается преодолеть уровень 44,75–44,85 грн/доллар.

"Успешный пробой открывает путь к отметке 45 с закреплением в зоне 45,0–45,75 грн", — прогнозирует Шевчишин.

По его оценке, наличный курс доллара на этой неделе может находиться в диапазоне 44,75–45,25 грн. В то же время в случае роста межбанковского курса возможен скачок наличного курса до 45,50 грн.

Отдельно аналитик обратил внимание на спрос населения на наличную валюту. По его словам, он уже находится на уровне марта, когда после такого всплеска начался рост курса.

"Население порой ощущает давление раньше, чем межбанковский рынок, и этот сигнал подтверждает сценарий прорыва", — считает Шевчишин.

Межбанковский рынок на неделю: попытка пробоя уровня 44,75–44,85 грн. Успешный пробой открывает путь к отметке 45, с закреплением в зоне 45,0–45,75 грн. После повышения ставки ФРС и коррекции евро становится базовой валютой. Рынок и игроки уже давно привыкли к этой перспективе, но и НБУ должен предоставить такую возможность. Наличный доллар: 44,75–45,25 грн, также с потенциалом скачка до 45,50 грн, если будет движение на межбанке. Показательно, что наличный спрос населения уже находится на уровне марта — а тогда за таким всплеском последовало движение курса вверх

Что будет с евро

На мировом рынке евро переживает фазу коррекции, поэтому сохраняется вероятность его обесценения по отношению к гривне. В то же время, по словам Шевчишина, евро является важной валютой для Украины, поскольку его курс влияет на объем конвертируемой международной помощи для финансирования бюджета.

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Аналитик предполагает, что НБУ будет стремиться не допустить падения безналичного курса евро ниже 51 грн, а наличного — примерно до 51,5 грн.

Какой курс валют в Украине 21 сентября

По данным "Курс Украины", по состоянию на 10:20 21 сентября средний наличный курс доллара составляет 44,558 грн при покупке и 44,830 грн при продаже.

В банках доллар в среднем покупают по 44,449 грн, а продают по 44,964 грн. Коммерческий курс составляет 44,674 грн.

Официальный курс НБУ на 21 сентября установлен на уровне 44,67 грн/доллар. За день доллар подорожал на 1 копейку.

Евро в банках в среднем покупают по 51,071 грн, а продают по 51,786 грн. Официальный курс НБУ — 51,20 грн/евро, что на 4 коп. ниже предыдущего значения.

Напомним, народные депутаты прогнозируют чрезвычайно суровую зиму 2026–2027 годов, которая будет значительно хуже предыдущей. Также народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Руслан Горбенко говорит о проекте государственного бюджета на 2027 год, который был представлен в парламент; нардеп назвал этот бюджет "бюджетом космонавтов и бэк-офисов".