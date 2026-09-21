ЦИК РФ обработала 58,42 % бюллетеней на "выборах" в Госдуму. На данный момент по итогам голосования первое место занимает правящая "Единая Россия", которая, вероятно, получит конституционное большинство.

"Единая Россия" по итогам подсчёта 58,42 % протоколов на выборах в Госдуму набирает 57,88 % голосов, а второе место по партийным спискам занимает КПРФ с 13,81 % голосов. Об этом свидетельствуют данные российской ЦИК.

Далее следуют — ЛДПР с 8,67 %, партия "Новые люди" с 7,84 % и "Справедливая Россия" с 5,10 %. Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 201 из 225 одномандатных округов, затем идут депутаты КПРФ и "Справедливой России", а также самовыдвиженцы — по четыре в каждом, ЛДПР — в двух, "Родины" — в одном.

Согласно законодательству РФ, 225 депутатских мандатов по партийным спискам распределяются пропорционально количеству набранных голосов. Голоса, полученные партиями, не преодолевшими пятипроцентный барьер, распределяются между победителями.

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Исходя из этого, "Единая Россия" по партийным спискам претендует на конституционное большинство в Госдуме (то есть более 300 голосов). Ранее правящая партия лишь дважды получала конституционное большинство в Госдуме: в 2007-м и в 2016-м.

Ранее Фокус сообщал о том, как подконтрольные Украине города "привлекли" к выборам в Госдуму. Россия официально включила свободные Краматорск и Славянск в избирательный округ Госдумы, "нарисовав" более полумиллиона виртуальных избирателей.

Впоследствии стало известно, что выборы в РФ начались с громких нарушений. Еще до начала основных дней голосования независимые СМИ сообщали о давлении на бюджетников, наблюдателей и кандидатов, о включении людей в списки для голосования без их согласия и о возможных фальсификациях.