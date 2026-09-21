ЦВК РФ обробив 58,42% бюлетенів на "виборах" до Держдуми .Наразі за результати голосування перше місце посідає провладна "Єдина Росія", яка ймовірно отримає конституційну більшість.

"Єдина Росія" за підсумками обробки 58,42% протоколів на виборах до Держдуми отримує 57,88% голосів, а друге місце за партійними списками посідає КПРФ із 13,81% голосів. Про це свідчать дані російської ЦВК.

Далі йдуть — ЛДПР із 8,67%, партія "Нові люди" з 7,84% та "Справедлива Росія" з 5,10%. Також Кандидати "Єдиної Росії" також лідирують у 201 з 225 одномандатних округів, потім йдуть депутати КПРФ і "Справедливої Росії", а також самовисуванці — у чотирьох кожна, ЛДПР — у двох, "Родіни" — в одному.

За законодавством РФ, 225 депутатських мандатів за партійними списками розподіляються пропорційно до кількості набраних голосів. Голоси, які отримали партії, що не подолали п'ятивідсотковий бар'єр, розподіляють між переможцями.

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Виходячи з цього, "Єдина Росія" за партійними списками претендує на конституційну більшість у Думі (тобто, понад 300+ голосів). Раніше провладна партія лише двічі отримувала конституційну більшість у Держдумі: у 2007-му та у 2016-му.

Раніше Фокус повідомляв про те, як підконтрольні Україні міста "залучили" до виборів Держдуми. Росія офіційно включила вільні Краматорськ і Слов'янськ до виборчого округу Держдуми, "намалювавши" понад пів мільйона віртуальних виборців.

Згодом стало відомо, що вибори в РФ стартували з гучних порушень. Ще до початку основних днів голосування незалежні медіа повідомляли про тиск на бюджетників, спостерігачів і кандидатів, внесення людей до списків для голосування без їхньої згоди та можливі фальсифікації.