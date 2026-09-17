Пів мільйона "фантомів": підконтрольні Україні міста "залучили" до виборів Держдуми

Росія офіційно включила вільні Краматорськ і Слов'янськ до виборчого округу Держдуми, "намалювавши" понад пів мільйона віртуальних виборців.

Росія включила Краматорськ, Слов’янськ та території, до яких належить Святогірськ, до свого виборчого округу №15 на виборах депутатів Державної думи. Йдеться про території Донецької області, які наразі контролює Україна. Про це 17 вересня повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, йдеться про Горлівський одномандатний виборчий округ №15. Згідно даних російської сторони, до нього належать підконтрольні Україні міста та райони Донеччини — Краматорськ, Слов’янськ, Святогірськ, а також Костянтинівський і Краснолиманський округи.

Для округу визначено 550 973 виборці — це прямо зазначено у федеральному законі РФ №107-ФЗ від 23 травня 2025 року.

Видео дня

Таким чином, російська сторона розглядає ці території як частину власної виборчої системи, попри те, що частина з них фактично їй не підконтрольна, адже по факту російські війська та окупаційні адміністрації у Краматорську та Слов’янську відсутні.

Пост в Telegram-каналі Петра Андрющенка Фото: Скриншот

Окремо Андрющенко звернув увагу на Святогірськ. В окупаційній нормативній базі місто віднесене до так званого "Слов’янського муніципального округу", який своєю чергою також включили до виборчого округу №15. Тобто російська сторона включила до власної виборчої системи не лише території, які фактично окупувала, а й ті, над якими не встановила контроль.

При цьому російська виборча комісія вже проводить процедури, пов’язані з виборами до Держдуми РФ дев’ятого скликання в цьому окрузі. Зокрема, у червні 2026 року виборча комісія так званої "ДНР" затверджувала порядок роботи окружної комісії Горлівського одномандатного округу №15 та приймання документів від кандидатів.

У травні російська виборча комісія також визначала кількість підписів, які підлягали перевірці на підтримку кандидатів у Горлівському окрузі №15.

Що відбувається на підконтрольній Україні території

Важливо розділяти російські адміністративно-виборчі рішення та фактичний контроль над територіями.

Краматорськ, Слов’янськ і Святогірськ не стали російськими містами через внесення їх до російського виборчого округу. Росія своїми внутрішніми законами включила їх до схеми територій, які вона вважає частиною незаконно анексованих українських територій.

Українське законодавство продовжує визначати відповідні території в контексті бойових дій. Урядова постанова №120 від 28 січня 2026 року визначає окремо території можливих та активних бойових дій і тимчасово окуповані Росією території України.

Упродовж 2026 року Краматорськ, Святогірськ і Слов’янськ також були внесені до українського переліку територій, де ведуться активні бойові дії.

За словами керівника Центру вивчення окупації, аналогічна практика застосовується також на Херсонщині та Запоріжжі, де РФ створила виборчі округи в адміністративних межах областей, не контролюючи значні їх частини разом із регіональними центрами. Це означає, що російська влада продовжує поширювати власне законодавство на території України, які вона вважає анексованими, незалежно від фактичного контролю над ними.

Що відомо про вибори до Держдуми в Росії

18–20 вересня 2026 року в Росії пройдуть перші вибори до Держдуми після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на яких Москва організувала голосування також на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Загалом Росія незаконно сформувала на окупованих українських територіях 11 одномандатних округів, хоча ці землі залишаються частиною України та не можуть бути включені до російського виборчого процесу. Українська ЦВК назвала організацію та проведення такого голосування нелегітимними, наголосивши, що РФ використовує виборчі процедури для спроби легітимізувати окупацію та нав’язати українським територіям російську юрисдикцію.

Водночас у самій Росії вибори проходять в умовах жорстко контрольованого політичного середовища: реальна опозиція має обмежені можливості для участі, а правляча "Єдина Росія" зберігає домінування в Держдумі.

Нагадаємо, нещодавно ветеран американської армії Кіт Келлог заявив, що Володимир Путін не планує зупиняти війну проти України та може прагнути захоплення нових українських територій. За словами колишнього спецпредставника США, серед можливих цілей РФ можуть бути Одеська та Запорізька області. Водночас Келлог вважає, що Росія не зможе перемогти у війні, а її затягування лише збільшує ризик подальшої ескалації.

Також ми писали, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про нібито "повну окупацію" Луганської області та нові територіальні здобутки російської армії. За його словами, російські війська нібито перебувають за 12 км від Слов’янська та за 7 км від Краматорська. Водночас російські заяви про "повну окупацію" Луганщини вже неодноразово звучали раніше, хоча область залишається частково під контролем України.