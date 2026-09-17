Полмиллиона "фантомов": подконтрольные Украине города "привлекли" к выборам в Госдуму

Россия официально включила освобожденные Краматорск и Славянск в избирательный округ Госдумы, "нарисовав" более полумиллиона виртуальных избирателей.

Россия включила Краматорск, Славянск и территории, к которым относится Святогорск, в свой избирательный округ № 15 на выборах депутатов Государственной Думы. Речь идет о территориях Донецкой области, которые в настоящее время контролирует Украина. Об этом 17 сентября сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, речь идет о Горловском одномандатном избирательном округе №15. Согласно данным российской стороны, в него входят подконтрольные Украине города и районы Донецкой области — Краматорск, Славянск, Святогорск, а также Константиновский и Краснолиманский округа.

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Для округа определено 550 973 избирателя — это прямо указано в федеральном законе РФ № 107-ФЗ от 23 мая 2025 года.

Таким образом, российская сторона рассматривает эти территории как часть своей избирательной системы, несмотря на то, что часть из них фактически не находится под её контролем, поскольку в Краматорске и Славянске нет российских войск и оккупационных администраций.

Сообщение в Telegram-канале Петра Андрющенко Фото: Скриншот

Отдельно Андрющенко обратил внимание на Святогорск. В оккупационной нормативной базе город отнесён к так называемому "Славянскому муниципальному округу", который, в свою очередь, также включили в избирательный округ № 15. То есть российская сторона включила в свою избирательную систему не только территории, которые фактически оккупировала, но и те, над которыми не установила контроль.

При этом российская избирательная комиссия уже проводит процедуры, связанные с выборами в Госдуму РФ девятого созыва в этом округе. В частности, в июне 2026 года избирательная комиссия так называемой "ДНР" утвердила порядок работы окружной комиссии Горловского одномандатного округа № 15 и прием документов от кандидатов.

В мае российская избирательная комиссия также определяла количество подписей, подлежащих проверке в поддержку кандидатов в Горловском округе № 15.

Что происходит на территории, контролируемой Украиной

Важно проводить разграничение между российскими административно-избирательными решениями и фактическим контролем над территориями.

Краматорск, Славянск и Святогорск не стали российскими городами в результате их включения в российский избирательный округ. Россия своими внутренними законами включила их в перечень территорий, которые она считает частью незаконно аннексированных украинских территорий.

Украинское законодательство продолжает определять соответствующие территории в контексте боевых действий. Постановление правительства № 120 от 28 января 2026 года отдельно определяет территории возможных и активных боевых действий, а также временно оккупированные Россией территории Украины.

В течение 2026 года Краматорск, Святогорск и Славянск также были включены в украинский перечень территорий, где ведутся активные боевые действия.

По словам руководителя Центра по изучению оккупации, аналогичная практика применяется также в Херсонской и Запорожской областях, где РФ создала избирательные округа в административных границах областей, не контролируя значительные их части, включая региональные центры. Это означает, что российские власти продолжают распространять собственное законодательство на территории Украины, которые они считают аннексированными, независимо от фактического контроля над ними.

Что известно о выборах в Госдуму в России

18–20 сентября 2026 года в России пройдут первые выборы в Госдуму после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в ходе которых Москва организовала голосование также на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В целом Россия незаконно сформировала на оккупированных украинских территориях 11 одномандатных округов, хотя эти земли остаются частью Украины и не могут быть включены в российский избирательный процесс. Украинская ЦИК назвала организацию и проведение такого голосования нелегитимными, подчеркнув, что РФ использует избирательные процедуры для попытки легитимизировать оккупацию и навязать украинским территориям российскую юрисдикцию.

В то же время в самой России выборы проходят в условиях жестко контролируемой политической среды: у реальной оппозиции ограниченные возможности для участия, а правящая "Единая Россия" сохраняет доминирующее положение в Госдуме.

Напомним, недавно ветеран американской армии Кит Келлог заявил, что Владимир Путин не планирует прекращать войну против Украины и может стремиться к захвату новых украинских территорий. По словам бывшего спецпредставителя США, среди возможных целей РФ могут оказаться Одесская и Запорожская области. В то же время Келлог считает, что Россия не сможет победить в войне, а её затягивание лишь увеличивает риск дальнейшей эскалации.

Также мы писали, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы "полной оккупации" Луганской области и новых территориальных завоеваниях российской армии. По его словам, российские войска якобы находятся в 12 км от Славянска и в 7 км от Краматорска. В то же время российские заявления о "полной оккупации" Луганской области уже неоднократно звучали ранее, хотя область остается частично под контролем Украины.