Вибори в РФ стартували з гучних порушень: людей змушують голосувати, спостерігачів переслідують

У Росії 18 вересня стартувало триденне голосування на виборах до Держдуми та регіональних парламентів. Ще до початку основних днів голосування незалежні медіа повідомляли про тиск на бюджетників, спостерігачів і кандидатів, внесення людей до списків для голосування без їхньої згоди та можливі фальсифікації.

Фокус зібрав повідомлення російських незалежних видань та правозахисних організацій.

У прикордонних з Україною регіонах дострокове голосування почалося ще 9 вересня, тобто за 12 днів до основного дня голосування.

Людей вносять до списків без їхньої згоди

Як повідомляє видання "Важные истории", в Алтайському краї дільничні комісії, за твердженням місцевого відділення КПРФ, масово вносили людей до списків для голосування вдома. Активісти телефонували за адресами зі списків і з'ясували, що опитані жителі не подавали відповідних заяв та не очікували приходу членів комісій.

Там само КПРФ заявила про можливу примусову реєстрацію виборців на дистанційне електронне голосування. За офіційними даними, заяви на участь у ДЕГ подали понад 250 тисяч жителів Алтайського краю — майже 15% усіх виборців. За підрахунками "Коммерсанта", середній показник по Росії становив 8,3%.

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Бюджетників змушують голосувати за конкретних кандидатів

За даними правозахисної організації "7х7. Горизонтальная Россия", повідомлення про тиск на працівників бюджетної сфери надійшли одразу з кількох регіонів. В Алтайському краї від бюджетників вимагали поіменно звітувати про голосування за "Єдину Росію".

У Свердловській області вчителька однієї зі шкіл Верхньої Пишми заявила, що працівників міських шкіл змушують брати участь у голосуванні. За її словами, незгодним пропонують написати заяву на звільнення.

У Бердську Новосибірської області керівникам шкіл і дитсадків передали список кандидатів, за яких рекомендували голосувати. У Пермському краї працівники "Лукойлу" повідомили, що начальство просить надсилати фотографію з виборчої дільниці або скриншот електронного голосування.

У Самарській області кандидат від КПРФ Михайло Абдалкін заявив про примус бюджетників Новокуйбишевська голосувати в перший день виборів і натяки на підтримку кандидатки від "Єдиної Росії" Олени Пахомової.

Тиск на "Яблуко" та спостерігачів

Представники партії "Яблуко" також повідомляють про тиск. У Казані після зустрічі кандидатки Софії Федорової з прихильниками 16 вересня в офісі партії вимкнули електроенергію. Того ж дня власник приміщення вимагав звільнити офіс і розірвати договори оренди. За словами Федорової, партії вдалося відновити світло та залишити приміщення за собою.

У Свердловській області з виборів до Держдуми екстрено зняли п'ятьох кандидатів від "Яблука". У Тамбовській області силовики телефонують спостерігачам партії та вимагають зустрічей.

"Ця ситуація не приватна ініціатива чи перегин на місцях, вона має системний характер і відбувається паралельно, одночасно в різних районах Тамбовської області", — написав правозахисник Володимир Жилкін.

У Воронежі не допустили близько 400 спостерігачів

У Воронезькій області до виборчих дільниць не допустили близько 400 спостерігачів від КПРФ. Причиною назвали "недоліки в документах", повідомило видання "Верстка".

За даними співрозмовників видання у виборчій системі, у Воронежі під час основних днів голосування за виборами офіційно спостерігатимуть лише представники "Єдиної Росії" та обласної Громадської палати.

КПРФ 16 вересня опублікувала заяву про відмови в реєстрації спостерігачів у Воронежі, Грибановському та Россошанському районах.

Спостерігача від "Яблука" забрали люди в масках

У Ростовській області спостерігача від "Яблука" Бориса Міклюкова, за повідомленням партії, забрали троє людей у масках. Очевидці розповіли, що його посадили в цивільний автомобіль і повезли до Ростова-на-Дону, ймовірно, до відділу поліції №8.

Станом на момент публікації зв'язку з Міклюковим не було.

На достроковому голосуванні повідомляють про вкидання

У Бєлгороді вже в перший день дострокового голосування повідомили про можливі вкидання бюлетенів. Telegram-канал "Пепел" заявив, що під час голосування вдома члени комісій голосують замість виборців.

"Голосують за всіх гуртом. Мати зателефонувала й радісно повідомила, що мені нікуди їхати не треба, тому що за мене вже проголосували", — розповів місцевий житель.

Telegram-канал "Шепот Шебекино" також звернув увагу на фотографії з виборчих дільниць Бєлгородської області. На них, за його твердженням, у переносних скриньках для голосування вдома бюлетенів було більше, ніж у стаціонарних скриньках.

У Росії допускають перебої зі зв'язком

Видання ASTRA пише, що голова ЦВК РФ Елла Памфілова попередила, що під час голосування 18–21 вересня можливі перебої з мобільним зв'язком і передачею даних через заходи безпеки.

"Можливі якісь, скажімо, ненавмисні перебої в мобільному зв'язку та передачі даних. Для нас це не привід для того, щоб скасувати голосування", — сказала Памфілова.

За її словами, ресурси дистанційного електронного голосування планують внести до "білих списків". Перші виборчі дільниці на виборах до Держдуми відкрилися на Камчатці та Чукотці.

Що відомо про нову систему підрахунку

Напередодні виборів "Важные истории" оприлюднили розслідування щодо ГАС "Вибори" 2.0, яку у 2026 році вперше повноцінно використовують на федеральних виборах. Журналісти отримали внутрішні документи, листування та записи розмов розробників системи.

За даними розслідування, на розробку нової системи з 2019 до 2025 року держава витратила щонайменше 20,5 млрд рублів. Документи також свідчать про проблеми з обліком виборців і формуванням протоколів.

Зокрема, через помилки в даних щодо окупованих територій система могла показувати явку понад 100%. У Башкортостані до списків виборців кілька разів потрапляли померлі.

Журналісти також звернули увагу на можливість ручного внесення результатів до системи. За документацією, такі дані не проходять автоматичної звірки з оригіналом протоколу, а завантажені документи можна редагувати.

Окремі проблеми стосуються дистанційного електронного голосування. У документації описана можливість завантажувати списки заяв на ДЕГ через файл, а користувачі з розширеними правами потенційно можуть змінювати такі списки.

До початку основних днів голосування повідомлення про порушення стосуються різних етапів виборчого процесу — від формування списків і тиску на виборців та спостерігачів до роботи системи, яка використовується для обробки результатів.

Нагадаємо, представники Кремля неодноразово заявляли про нібито спроби Заходу та України вплинути на російські "вибори". Зокрема, 16 вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що європейські країни начебто прагнуть завадити росіянам проголосувати за "краще майбутнє" та відхилити їх від обраного шляху.

15 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков зробив нову заяву щодо енергетичного перемир’я та можливих дво- або тристоронніх переговорів. А 11 вересня стало відомо про удар безпілотника по територіальній виборчій комісії РФ у Самарі, внаслідок якого було пошкоджено техніку для підрахунку голосів.