Выборы в РФ стартовали с громких нарушений: людей заставляют голосовать, наблюдателей преследуют

В России 18 сентября началось трёхдневное голосование на выборах в Госдуму и региональные парламенты. Еще до начала основных дней голосования независимые СМИ сообщали о давлении на бюджетников, наблюдателей и кандидатов, внесении людей в списки для голосования без их согласия и возможных фальсификациях.

"Фокус" собрал сообщения российских независимых изданий и правозащитных организаций.

В приграничных с Украиной регионах досрочное голосование началось ещё 9 сентября, то есть за 12 дней до основного дня голосования.

Людей включают в списки без их согласия

Как сообщает издание "Важные истории", в Алтайском крае участковые комиссии, по утверждению местного отделения КПРФ, массово вносили людей в списки для голосования на дому. Активисты звонили по адресам из списков и выяснили, что опрошенные жители не подавали соответствующих заявлений и не ожидали прихода членов комиссий.

Там же КПРФ заявила о возможной принудительной регистрации избирателей для участия в дистанционном электронном голосовании. По официальным данным, заявления на участие в ДЭГ подали более 250 тысяч жителей Алтайского края — почти 15% всех избирателей. По подсчётам "Коммерсанта", средний показатель по России составил 8,3%.

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Бюджетников заставляют голосовать за конкретных кандидатов

По данным правозащитной организации "7х7. Горизонтальная Россия", сообщения о давлении на работников бюджетной сферы поступили сразу из нескольких регионов. В Алтайском крае от бюджетников требовали отчитываться по именам о голосовании за "Единую Россию".

В Свердловской области учительница одной из школ Верхней Пышмы заявила, что сотрудников городских школ заставляют участвовать в голосовании. По её словам, тем, кто не согласен, предлагают написать заявление об увольнении.

В Бердске Новосибирской области руководителям школ и детских садов передали список кандидатов, за которых рекомендовали голосовать. В Пермском крае сотрудники "Лукойла" сообщили, что руководство просит присылать фотографию с избирательного участка или скриншот электронного голосования.

В Самарской области кандидат от КПРФ Михаил Абдалкин заявил о принуждении бюджетников Новокуйбышевска голосовать в первый день выборов и о намеках на поддержку кандидата от "Единой России" Елены Пахомовой.

Давление на "Яблоко" и наблюдателей

Представители партии "Яблоко" также сообщают о давлении. В Казани после встречи кандидатки Софии Федоровой со сторонниками 16 сентября в офисе партии отключили электричество. В тот же день владелец помещения потребовал освободить офис и расторгнуть договоры аренды. По словам Федоровой, партии удалось восстановить электроснабжение и сохранить помещение за собой.

В Свердловской области с выборов в Госдуму в экстренном порядке сняли пятерых кандидатов от партии "Яблоко". В Тамбовской области силовики звонят наблюдателям от партии и требуют встреч.

"Эта ситуация — не частная инициатива и не перебор на местах, она носит системный характер и происходит параллельно, одновременно в разных районах Тамбовской области", — написал правозащитник Владимир Жилкин.

В Воронеже не допустили около 400 наблюдателей

В Воронежской области к избирательным участкам не допустили около 400 наблюдателей от КПРФ. Причиной назвали "недостатки в документах", сообщило издание "Верстка".

По данным собеседников издания, работающих в избирательной системе, в Воронеже в основные дни голосования на выборах официально будут наблюдать только представители "Единой России" и областной Общественной палаты.

16 сентября КПРФ опубликовала заявление об отказе в регистрации наблюдателей в Воронеже, Грибановском и Россошанском районах.

Наблюдателя от партии "Яблоко" увезли люди в масках

В Ростовской области наблюдателя от партии "Яблоко" Бориса Миклюкова, по сообщению партии, увезли трое людей в масках. Очевидцы рассказали, что его посадили в гражданский автомобиль и увезли в Ростов-на-Дону, вероятно, в отдел полиции № 8.

На момент публикации связи с Миклюковым не было.

На досрочном голосовании сообщают о фальсификациях

В Белгороде уже в первый день досрочного голосования сообщили о возможных случаях подтасовки бюллетеней. Telegram-канал "Пепел" заявил, что во время голосования на дому члены комиссий голосуют вместо избирателей.

"Голосуют за всех сразу. Мама позвонила и радостно сообщила, что мне никуда ехать не нужно, потому что за меня уже проголосовали", — рассказал местный житель.

Telegram-канал "Шепот Шебекино" также обратил внимание на фотографии с избирательных участков Белгородской области. На них, по его утверждению, в переносных урнах для голосования на дому бюллетеней было больше, чем в стационарных урнах.

В России допускают перебои со связью

Издание ASTRA сообщает, что председатель ЦИК РФ Элла Памфилова предупредила, что во время голосования 18–21 сентября возможны перебои с мобильной связью и передачей данных в связи с мерами безопасности.

"Возможны какие-то, скажем, непреднамеренные перебои в мобильной связи и передаче данных. Для нас это не повод отменять голосование", — сказала Памфилова.

По её словам, ресурсы для дистанционного электронного голосования планируется включить в "белые списки". Первые избирательные участки на выборах в Госдуму открылись на Камчатке и Чукотке.

Что известно о новой системе подсчёта

Накануне выборов "Важные истории" обнародовали расследование, касающееся ГАС "Выборы" 2.0, которую в 2026 году впервые полноценно задействуют на федеральных выборах. Журналисты получили внутренние документы, переписку и записи разговоров разработчиков системы.

Согласно данным расследования, на разработку новой системы с 2019 по 2025 год государство потратило не менее 20,5 млрд рублей. Документы также свидетельствуют о проблемах с учетом избирателей и составлением протоколов.

В частности, из-за ошибок в данных об оккупированных территориях система могла показывать явку свыше 100 %. В Башкортостане в списки избирателей несколько раз попадали умершие.

Журналисты также обратили внимание на возможность ручного ввода результатов в систему. Согласно документации, такие данные не проходят автоматическую сверку с оригиналом протокола, а загруженные документы можно редактировать.

Некоторые проблемы касаются дистанционного электронного голосования. В документации описана возможность загружать списки заявок на ДЭГ через файл, а пользователи с расширенными правами потенциально могут изменять такие списки.

До начала основных дней голосования сообщения о нарушениях касаются различных этапов избирательного процесса — от формирования списков и давления на избирателей и наблюдателей до работы системы, используемой для обработки результатов.

Напомним, представители Кремля неоднократно заявляли о якобы попытках Запада и Украины повлиять на российские "выборы". В частности, 16 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны якобы стремятся помешать россиянам проголосовать за "лучшее будущее" и отклонить их от избранного пути.

15 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил с новым заявлением относительно энергетического перемирия и возможных дву- или трехсторонних переговоров. А 11 сентября стало известно об ударе беспилотника по территориальной избирательной комиссии РФ в Самаре, в результате которого была повреждена техника для подсчёта голосов.