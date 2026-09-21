Українці відчули тиск раніше за міжбанк: курс валют на тиждень — новий сигнал для гривні

Попит громадян України на готівкову валюту повернувся до рівнів березня 2026-го. Фінаналітик пояснив, чому це важливий сигнал для гривні.

Тиск на гривню залишається значним, а валютний ринок може перейти до нового етапу зростання курсу долара. Цього тижня міжбанк може спробувати пробити позначку 44,75-44,85 грн/долар, а успішний прорив відкриє шлях до 45 грн і вище. Такий прогноз курсу валют на тиждень 21-26 вересня надав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, дефіцит валютних операцій залишається критично високим, а витрати Національного банку на валютні інтервенції — "екстремально високими".

Що може вплинути на курс валют цього тижня

Серед ключових подій Шевчишин виділяє Генеральну асамблею ООН 22-28 вересня, де можуть обговорюватися питання війни та міжнародного тиску на Росію.

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Також увага буде прикута до можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа 22–23 вересня. Серед потенційних тем аналітик називає військову допомогу, енергетичну безпеку, удари по інфраструктурі та санкції проти РФ.

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24 вересня запланована зустріч Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Вашингтоні. За словами Шевчишина, серед очікувань — продовження торгового перемир’я, збереження паузи в тарифах та розмороження питання рідкоземельних ресурсів.

Додатковий тиск створює ситуація на світовому валютному ринку після рішення Федеральної резервної системи США щодо ставки та падіння пари EUR/USD. Але можливості корегувати євро вичерпуються, вимагаючи тягнути долар вгору, каже експерт.

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Ще одним фактором для валютного ринку аналітик називає наслідки виборів у Держдуму РФ та можливий початок прихованої мобілізації.

"Парламентські вибори в РФ завершилися, нова хвиля ескалації зі скритою мобілізацією на підході. Заяви щодо перемовин в жовтні, тиск через пекельні санкції, перемовини на полях саміту Генасамблеї ООН — це може й фактори надії на майбутнє, але не фактори зупинки терору з відповідними наслідками для економіки, бізнесу й валютному ринку", — пояснює він.

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Стримуючим фактором, й можливо доволі значним, є урізання бюджетних витрат за незахищеними статтями, а також зниження штату міністерств та відомств.

"Менше грошей — менше потенційного попиту на валюту. Проте не одразу. У всьому іншому, ми продовжуємо йти за негативним сценарієм. Порти, обстріли, скорочення пропозиції валюти. Купівельна спроможність гривні падає, інфляція пришвидшується", — прогнозує експерт.

Тож, аналітик вважає, що загалом ситуація залишається негативною для гривні.

Андрій Шевчишин , фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків

Значний тиск на гривню зберігається. Дефіцит валютних операцій залишається критично високим. Витрати НБУ в валютних інтервенціях – екстремально високі.

Долар може закріпитися вище 45 грн

Аналітик очікує, що цього тижня міжбанк спробує подолати рівень 44,75–44,85 грн/долар.

"Вдалий пробій відкриває шлях на 45, з закріпленням в зоні 45,0–45,75 грн", — прогнозує Шевчишин.

За його оцінкою, готівковий долар цього тижня може перебувати в діапазоні 44,75–45,25 грн. Водночас у разі руху міжбанку вгору можливий стрибок готівкового курсу до 45,50 грн.

Окремо аналітик звернув увагу на попит населення на готівкову валюту. За його словами, він уже перебуває на рівнях березня, коли після такого сплеску почався рух курсу вгору.

"Населення іноді відчуває тиск раніше за міжбанк, і цей сигнал підтверджує сценарій прориву", — вважає Шевчишин.

Міжбанк на тиждень: намагання штурму 44,75-44,85 грн. Вдалий пробій відкриває шлях на 45, з закріпленням в зоні 45,0-45,75 грн. Після підвищення ставки ФРС, та корекції євро стає базовим. Ринок й гравці всі давно звиклись з цією перспективою, але ж й НБУ має дати цю можливість. Готівковий долар: 44,75-45,25 грн, також з потенціалом стрибка до 45,50 грн, якщо буде рух на міжбанку. Показово, що готівковий попит населення вже на рівнях березня — а тоді за таким сплеском пішов рух курсу вгору

Що буде з євро

На світовому ринку євро перебуває у фазі корекції, тому зберігається можливість його здешевлення щодо гривні. Водночас, за словами Шевчишина, євро є важливою валютою для України, оскільки його курс впливає на обсяг сконвертованої міжнародної допомоги для фінансування бюджету.

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Аналітик припускає, що НБУ намагатиметься не допустити падіння безготівкового курсу євро нижче 51 грн, а готівкового — приблизно до 51,5 грн.

Який курс валют в Україні 21 вересня

За даними "Курс України", станом на 10:20 21 вересня середній готівковий курс долара становить 44,558 грн у купівлі та 44,830 грн у продажу.

У банках долар у середньому купують по 44,449 грн, а продають по 44,964 грн. Комерційний курс становить 44,674 грн.

Офіційний курс НБУ на 21 вересня встановлено на рівні 44,67 грн/долар. За день долар подорожчав на 1 копійку.

Євро в банках у середньому купують по 51,071 грн, а продають по 51,786 грн. Офіційний курс НБУ — 51,20 грн/євро, що на 4 коп. нижче попереднього значення.

Нагадаємо, нардепи прогнозують надскладну зиму 2026-2027, яка буде значно гіршою за попередню. Також народний депутат президентської партії "Слуга народу" Руслан Горбенко каже про проєкт державних фінансів на 2027 рік, який подали до парламенту, нардеп назвав бюджетом "космонавтів та бек-офісів".