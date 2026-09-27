Долар готує новий ривок: Шевчишин назвав курс, який побачимо у жовтні

За базовим сценарієм аналітика, жовтень стане місяцем переходу долара вище вересневого рівня, але без різкого стрибка. Міжбанк може вийти до 45,95 грн, а готівковий курс — до 46 грн.

У жовтні 2026 року долар може продовжити поступове зростання на тлі дефіциту валюти, проблем з експортом та збільшення потреби в імпорті. Водночас падіння доходів населення, скорочення бюджетних видатків і активні валютні інтервенції НБУ можуть стримувати попит на валюту.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин оцінює ймовірність свого базового сценарію у 65%. За його прогнозом, у жовтні долар перейде на новий курсовий рівень.

Курс валют на жовтень — прогноз

долар на міжбанку — 45,10–45,95 грн;

готівковий долар — 45,50–46,00 грн;

євро на міжбанку та готівковому ринку — 51,00–51,50 грн.

Андрій Шевчишин , фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків

Жовтень — місяць, коли на ринку зійдуться два протилежні вектори. З одного боку — фундаментальний тиск, який нікуди не подівся і навіть посилюється. З іншого — вперше за довгий час з'являються реальні фактори гальмування попиту. І баланс між ними визначить, наскільки швидко долар перейде на новий щабель.

Аналітик зазначає, що позначка 45 грн для долара вже не є верхньою межею. На його думку, НБУ у вересні продемонстрував готовність стримувати курс, але фундаментальний тиск на гривню зберігається.

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Чому долар може подорожчати

Одним із головних факторів Шевчишин називає погіршення зовнішньоторговельного балансу. Скорочення експорту, зокрема через проблеми металургії та логістики, відбувається одночасно зі зростанням потреби в імпорті.

Аналітик очікує, що загальний дефіцит валюти на міжбанку та готівковому ринку може зрости приблизно до 220 млн доларів на добу. Оціночний дефіцит міжбанку він прогнозує на рівні 185–190 млн доларів на добу, а готівкового ринку — 35–38 млн доларів.

Додатковий попит на валюту може формуватися через закупівлю пального, товарів, продуктів, ліків та металопродукції, а також підготовку до опалювального сезону й заповнення газосховищ.

Що може стримати курс

Водночас у жовтні діятимуть фактори, здатні загальмувати девальвацію гривні. Передусім це валютні інтервенції НБУ.

Ще одним стримувальним фактором Шевчишин називає скорочення державних видатків. Менші бюджетні витрати, за його оцінкою, означатимуть менший попит на товари та імпортну продукцію, а відповідно — і меншу потребу у валюті.

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Тиск на попит може посилити й скорочення працівників у бізнесі. Зменшення доходів населення здатне обмежити як споживчий попит, так і купівлю іноземної валюти.

"Вперше формується двосторонній тиск: попит на валюту гальмується і з боку бізнесу, і з боку населення", — зазначає аналітик.

Чому євро, за прогнозом, залишиться біля 51 грн

Щодо євро Шевчишин очікує значно менших коливань. Він прогнозує курс у межах 51,00–51,50 грн як на міжбанку, так і на готівковому ринку.

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На його думку, НБУ буде стримувати подальше падіння євро до гривні, оскільки занадто сильна корекція євро зменшила б гривневий еквівалент міжнародної допомоги, яку Україна отримує в євро.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що в українців зріз попит на готівкову валюту. Тренд повернувся до рівнів березня 2026-го. Фінаналітик пояснив, чому це важливий сигнал для гривні.