Корецкий заявил о зарплатах военным на фоне дефицита миллиардов (видео)

Правительство Украины нашло 7 миллиардов долларов за счет внутренней экономии и оптимизации бюджета, что позволит полностью покрыть выплаты военнослужащим и профинансировать закупку новых дронов.

Правительство Украины полностью обеспечит финансирование денежных выплат военнослужащим и поддержку их семей, а выплаты будут производиться без каких-либо задержек. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью журналистке ТСН Алле Мазур.

Глава правительства подчеркнул, что финансирование Вооруженных Сил Украины остается главным и неоспоримым приоритетом для государства. Данное заявление прозвучало на фоне того, что ранее Корецкий сообщал о дефиците в 27 млрд долларов на оборону до конца 2026 года. По его словам, все привлечённые специалисты ищут средства за счёт внутренней оптимизации, перераспределения расходов и экономии.

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По словам премьера, правительство рассчитывает покрыть часть потребностей за счет внутренних ресурсов, а в отношении остальной части ведет переговоры с ЕС, странами НАТО и другими партнерами. Отдельным направлением остается разблокирование внешнего финансирования, для чего парламенту необходимо принять ряд необходимых законов и решений.

Откуда правительство планирует взять 7 млрд долларов

По словам Корецкого, речь идет прежде всего о внутренних ресурсах государства. Правительство проводит пересмотр расходов, определяет приоритеты и направляет высвободившиеся средства на нужды обороны.

"Мы рассчитываем на около 7 миллиардов и уже начали жесткие меры по экономии в наших финансах. И часть средств мы не ждем, а уже выделяем армии и силам обороны, чтобы не было ни малейшего сбоя в финансировании сил обороны", — сказал премьер.

Он уточнил, что эти 7 млрд долларов правительство рассчитывает получить именно за счет внутренней оптимизации бюджета.

"Поэтому мы видим путь в внутренней оптимизации, перераспределении и/или экономии", — пояснил Корецкий.

По его словам, Кабмин постоянно анализирует ситуацию с государственными финансами, поскольку потребности меняются, а средства необходимо направлять в первую очередь на наиболее приоритетные направления.

Денежное вознаграждение военнослужащих обещают выплачивать без задержек

Отдельно Корецкий пояснил, на какие именно нужды Сил обороны в первую очередь должны быть направлены найденные ресурсы. Он разделил финансирование на две части — денежное обеспечение военнослужащих и закупку вооружения и техники.

По словам премьера, к первой категории относятся зарплаты военнослужащих, выплаты семьям погибших и другие предусмотренные государством выплаты.

"Это зарплаты военных, выплаты семьям погибших и прочее. Поддержка семей. То есть с этим проблем нет вообще. То есть мы это точно решим", — заявил Корецкий.

Таким образом, правительство уделяет особое внимание денежному обеспечению военнослужащих и выплатам их семьям в рамках финансирования обороны.

Отметим, что в начале сентября Кабмин уже перераспределил 33,6 млрд грн из резервного фонда сектора безопасности и обороны на денежное обеспечение армии. Из них 25,9 млрд грн было предусмотрено на ежемесячные выплаты военнослужащим в сентябре, еще 7,7 млрд грн — на единовременное пособие в случае гибели, инвалидности или частичной утраты трудоспособности защитников.

Отдельно — оружие, дроны и прочие средства

Остальная часть потребностей Сил обороны, по словам премьера, связана непосредственно с закупкой военной техники.

Речь идет, в частности, об увеличении производства и закупок дронов, средств DeepStrike, MidStrike и другого вооружения.

Корецкий отметил, что правительство рассматривает возможность договориться с украинскими производителями об отсрочке части платежей. По его словам, предприятия могут продолжать производство, а государство — осуществить окончательный выкуп продукции позже.

"Мы можем договориться с производителями, чтобы, например, они занимались производством, а затем мы докупали их продукцию в январе, в феврале. То есть, по сути, именно тогда, когда она нужна", — пояснил премьер.

В то же время, по его словам, для запуска такого механизма производителям могут понадобиться авансовые платежи. Правительство также рассматривает возможность привлечения европейских партнеров к предоставлению гарантий, которые позволили бы предприятиям продолжить производство.

Глава правительства подчеркнул, что финансирование Вооружённых сил Украины остаётся главным и непреложным приоритетом для государства.

Напомним, общие потребности Украины на ведение войны в 2026 году составляют около 155 миллиардов долларов. По словам главы правительства, подробный перечень этих потребностей и финансовых запросов украинская сторона уже официально представила международным партнерам в ходе заседания в формате "Рамштайн" еще в феврале. В настоящее время Украина продолжает активную работу с союзниками по привлечению необходимого финансирования.

Кроме того, мы писали, что премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство вводит жесткий режим экономии, а сэкономленные средства будет направлять на нужды армии. В то же время пенсии и зарплаты бюджетникам, по его словам, будут по-прежнему выплачиваться в обычном режиме.