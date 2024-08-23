Как операция ВСУ в Курской области влияет на возможные переговоры: на что надеется Киев и Москва

Почти три месяца назад сторонники мирных переговоров между Киевом и Москвой считали, что Украина не сможет победить, а время играет только в пользу России. Сейчас позиции Киева укрепляет операция ВСУ в Курской области.

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Едва ли не с первых дней Курской офензивы в обществе, медиа, экспертных кругах заговорили о влиянии неожиданной операции Вооруженных сил Украины на переговоры с Россией. Продвижение украинских войск вглубь территории страны-агрессора, которое сопровождается постепенным расширением захваченных территорий, потерями личного состава российской армии и пополнением обменного фонда, на котором постоянно акцентирует внимание президент Украины Владимир Зеленский, потенциально может улучшить будущую переговорную позицию Киева. Фокус проанализировал, может ли стать плацдарм Украины в Курской области тем самым переломным моментом, который посадит Кремль за стол переговоров, но на условиях Киева.

До сих пор Путин не видел Украину субъектом переговорного процесса и заявлял о желании договариваться с коллективным Западом на российских условиях. Сейчас Украина "сломала" условия, которые навязывал российский президент, и усилила собственные будущие переговорные позиции. По крайней мере так считают в Центре противодействия дезинформации.

До начала Курской операции на Западе не верили в способность Украины отвоевать территории и выйти на переговоры с Москвой с позиции силы. Но вряд ли они рассматривали сценарий наступления армии государства, которое защищается от агрессора, на территории самих же оккупантов. В конце концов западные лидеры, по крайней мере публично, признаются, что об операции ВСУ ничего не знали и она стала для них неожиданностью.

Последние полгода Украина все чаще слышала намеки на необходимость немедленно начинать переговоры. 17 мая Зеленский в интервью французскому информагентству AFP фактически подтвердил тезис о том, что западные союзники были бы не против, если бы Киев как можно скорее сел за стол переговоров, а война прекратилась. Партнеры не толкают Украину на переговоры с Россией, заявил президент, хотя "в атмосфере мира это есть".

Американский аналитик и стратег Реджан Менон в колонке для Foreign Policy 3 июня писал, что Украине для удачной переговорной позиции необходимо прекратить российское наступление, начать собственное контрнаступление, вернув себе больше территории. По его мнению, любые переговоры с РФ стоит начинать с позиции силы.

Учитывая события последних двух недель в Курской области можно утверждать, что Украина находится на пути к этой позиции силы, но вопрос заключается в том, как долго она сможет удерживать свои позиции, может ли за счет новых достижений проиграть битву за Покровск и главное — рассматривает ли Путин потерянные российские территории достаточным основанием для того, чтобы договариваться о мире с Украиной. Заявления, которые звучат из Кремля указывают пока на обратное.

Готова ли Москва садиться за стол переговоров

Еще 7 июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва готова вести переговоры с Украиной. Однако они должны основываться на переговорном процессе 2022 года.

"Мы готовы к этим переговорам. Но только на тех условиях, о которых мы договаривались еще начиная эти переговоры в Минске и потом в Стамбуле, а не на каких-то "выдумках", — сказал Путин.

Спустя два месяца, на седьмой день прорыва Вооруженными силами Украины российской границы в Курской области, глава Кремля исключил возможность мирных переговоров с Киевом. Он отметил, что Украина и ее союзники своими действиями в Курской области пытаются улучшить переговорные позиции.

"О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирному населению, по гражданской инфраструктуре или пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?" — заявил российский президент.

После этих слов Путина из Москвы начали звучать абсолютно идентичные заявления, которые традиционно озвучивают одни и те же российские политики. Министр иностранных дел Сергей Лавров повторил слова Путина о том, что "после вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может".

Помощник российского президента по вопросам внешней политики Юрий Ушаков сказал, что "мирные предложения" Путина остаются в силе и не "аннулируются", но "на данный момент совсем было бы неуместно вступать в переговорный процесс". Как долго затянется эта "пауза" он не знает.

Конечно, не остался в стороне от возможности прокомментировать переговоры бывший президент РФ, а ныне заместитель председателя Совбеза Российской Федерации, Дмитрий Медведев. Он заговорил об опасности "переговорного капкана", в который могла попасть Россия "при определенном стечении обстоятельств". Однако теперь не будет никаких мирных переговоров "до полного разгрома врага".

По данным Times Россия контратакует ВСУ в Курской области в конце октября. Политический обозреватель Тим Шипман отметил, что президент Зеленский предположил, что Курская операция имела целью обеспечить проведение будущих мирных переговоров на условиях Украины. Но никто не думает, пишет аналитик, что "переговоры возможны не раньше весны и, вероятно, не раньше осени 2025 года".

Каких переговоров хочет Украина

12 августа Украина официально подтвердила, что проводит операцию в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту, что украинские войска контролируют почти тысячи квадратных километров. С тех пор Силы обороны продолжают продвигаться по территориям Курской области. 20 августа Сырский заявил, что территория подконтрольная ВСУ увеличилась до 1263 кв. км. Для понимания это примерно как площадь Киева (839 кв. км) и Днепра (409,7 кв. км) вместе взятых.

В традиционных вечерних обращениях Владимир Зеленский отмечает, что ВСУ достигают поставленных целей в рамках операции в Курской области.

18 августа глава государства сообщил, что в планы Украины входит создание "буферной зоны" в Курской области. То есть, на этих территориях убирается российское военное присутствие.

"Все, что наносит ущерб российской армии, российскому государству, их оборонке и их экономике. Все это помогает нам не допускать расширения войны и приближать справедливое окончание этой агрессии. Справедливый мир для Украины", — отметил он.

Стоит отметить, что ни в Офисе президента, ни в Генштабе до сих пор не объявили, какая же на самом деле цель украинской операции в Курской области. Зеленский лично не комментировал перспективу переговоров с РФ на фоне операции в Курской области и не говорил о том, что захваченные территории могут стать разменной монетой во время переговоров с Москвой.

На девятый день Курской офензивы советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российскому изданию "Медуза" заявил, что "никто не будет вести переговоры с Путиным на условиях Путина".

"Украина считает, что переговорный процесс с Россией возможен, только если она будет понимать, что цена войны для нее растет. Это означает, что должны работать инструменты принуждения. Один из этих инструментов — это военное поражение России. То, что происходит в Курской области, — еще одно военное поражение Российской Федерации. Будет ли работать этот инструмент по принуждению России и приведет ли к переговорам? Отдельно нет, а вместе с другими факторами — да", — отметил он.

Под другими факторами Подоляк имел в виду предоставление союзниками Киеву еще больше оружия.

21 августа советник Ермака сказал, что Курская операция убивает концепцию "великих миротворцев" и возвращает к справедливому переговорному процессу, который должен базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности стран.

Сорванные переговоры в Катаре

Наступление на Курскую область сорвало тайные переговоры между Москвой и Киевом, которые должны были состояться в этом месяце в Дохе, писало издание The Washington Post. По информации журналистов, в Катаре должны были заключить историческое соглашение, которое бы прекратило удары по объектам энергетики с обеих сторон. Как сообщил собеседник, знакомый с переговорами "после Курска россияне отступили".

Лаврову пришлось публично опровергнуть подготовку таких переговоров. Он назвал слухами сообщения о "скрытых контактах" между Киевом и Москвой при посредничестве Катара и Турции.

Зато народный избранник из депутатской группы "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич подтвердил попытки провести такие переговоры. Он ссылался на собственные источники. Украина на официальном уровне эти заявления не комментировала.

Украинские чиновники в Киеве имели смешанные ожидания относительно того, могут ли эти переговоры стать успешными. Были те, кто оценивал шансы на успех в 20 процентов, другие же предсказывали еще худшие перспективы. Но Украина благодаря захвату территорий улучшила свою будущую переговорную позицию, сказали источники издания.

Переговоры будут?

Обозреватели The Washington Post считают, что вероятность быстрых мирных переговоров уменьшилась, ведь Путин публично пообещал не смягчать свою позицию относительно переговоров из-за нападения на территорию РФ.

Американская газета The New York Times отмечает, что украинская операция в Курской области не будет способствовать быстрому началу переговоров и прекращению боевых действий. Издание сообщает, что в Москве рассчитывали на возможность прекращения огня уже в этом году, вероятно на их условиях. А Киев делает рискованную ставку, ведь россияне, ожидают от Путина, что он нанесет ответный удар, считая, что его военные имеют преимущество в личном составе и вооружении. Американское издание берется утверждать, что уже есть признаки того, что усилия по прекращению огня потерпели неудачу.

Напомним, 22 августа стало известно, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады пошли в контрнаступление в Харьковской области. Они продвинулись вглубь фронта на два квадратных километра.