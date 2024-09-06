Рятувала найцінніше: мешканка Павлограда розповіла про ракетний удар ЗС РФ (відео)

Під час тривоги жінка встигла поставити візочок з шестимісячним сином за дві стіни та погукати старшого. Її та дідуся посікло уламками скла.

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Постраждала від вранішнього ракетного удару мешканка Павлограда на Дніпропетровщині Марина рятувала найцінніше — своїх дітей. Про це розповів очільник ОВА Сергій Лисак.

Обстріл Павлограда сьогодні — історія вцілілої матері

Жінка розповіла, що під час тривоги встигла поставити візочок з шестимісячним сином за рогом у квартирі, за дві стіни та погукати старшого.

Діти вцілили, але їхню матір сильно посікло уламками від склопакета. Жінці зашивали голову та руку. Також від уламків постраждав й їх 86-річний дідусь, який знаходився із родиною у квартирі.

Сергій Лисак повідомив, що у Павлограді 61 постраждалий.

"Більшість хоч і у стані середньої тяжкості, але у лікарнях", — поінформував він, додавши, що кожному медики надають всю необхідну допомогу.

Обстріл Павлограда сьогодні — що відомо

Нагадаємо, удар було зафіксовано приблизно о 10:00. Противник атакував п'ятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23 цивільну інфраструктуру в Дніпропетровській області, що призвело до загибелі людини та десятків постраждалих. Ракети випустили з Воронезької та Ростовської областей Російської Федерації.

Внаслідок ударів понівечено понад 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. У Міністерстві ж оборони РФ повідомили, що в Павлограді удари було завдано "по місцях виробництва українських реактивних дронів".