Поруч із дачею Путіна: Росія розгорнула два корвети "Буян-М" поблизу Фінляндії (фото)

Після вступу Фінляндії до НАТО, російські сили в регіоні ведуть спостереження за діями Альянсу. Водночас розгортання корветів, вважають журналісти, може мати і політичний контекст.

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Російське військово-морське командування розмістило два ракетні корвети класу "Буян-М" на Ладозькому озері, недалеко від кордону з Фінляндією. Корвети розташовані всього за 30 миль від Фінляндії, на такій самій відстані розташована й одна з резиденцій президента РФ Володимира Путіна. Це було зафіксовано 8 вересня OSINT-ресурсом MT Anderson з відповідними супутниковими знімками Sentinel-2.

Як зазначили оглядачі Bulgarian Military, розміщення корветів на Ладозькому озері можна розглядати як відповідь на щораз більшу напруженість між Росією і НАТО, особливо після вступу Фінляндії до альянсу у квітні 2023 року. Це розгортання дає змогу Росії демонструвати свою військову міць у безпосередній близькості від кордонів Фінляндії — нового члена НАТО.

Супутникові знімки російських корветів "Буян-М" Фото: X (Twitter)

Кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр", посилюють обороноздатність регіону і служать нагадуванням про готовність Росії захищати свої інтереси. А Ладозьке озеро надає російському флоту відмінну точку для спостереження за діями НАТО в Північній Європі.

Розташування корветів щодо резиденції Путіна Фото: X (Twitter)

Близькість до Фінляндії дає змогу Москві контролювати обстановку і чинити тиск на сусідні країни, посилаючи чіткий сигнал про те, що російські військові сили готові до оперативного реагування на будь-які загрози.

Аналітики також зазначили, що розміщення корветів класу "Буян-М" на Ладозькому озері — це не тільки військовий, а й політичний сигнал. Крім того, їхня близькість до дачі Путіна підкреслює намір Кремля убезпечити об'єкти вищого керівництва країни.

Тим часом у коментарях до опублікованих знімків ідеться, що розгортання бойових кораблів може бути пов'язане з присутністю Путіна в районах Ладозького озера.

Геолокація розгортання російських корветів

Отже, розміщення корветів "Буян-М" на Ладозькому озері — це крок, який поєднує в собі як геополітичні, так і військові цілі. Це символічний і практичний елемент російської стратегії стримування в Північній Європі.

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