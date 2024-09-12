Рядом с дачей Путина: Россия развернула два корвета "Буян-М" вблизи Финляндии (фото)

После вступления Финляндии в НАТО, российские силы в регионе ведут наблюдения за действиями Альянса. В то же время развертывание корветов, полагают журналисты, может иметь и политический контекст.

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Российское военно-морское командование разместило два ракетных корвета класса "Буян-М" на Ладожском озере, недалеко от границы с Финляндией. Корветы находятся всего в 30 милях от Финляндии, на таком же расстоянии расположена одна из резиденций президента РФ Владимира Путина. Это было зафиксировано 8 сентября OSINT-ресурсом MT Anderson с соответствующими спутниковыми снимками Sentinel-2.

Как отметили обозреватели Bulgarian Military, размещение корветов на Ладожском озере можно рассматривать как ответ на растущую напряженность между Россией и НАТО, особенно после вступления Финляндии в альянс в апреле 2023 года. Это развертывание позволяет России демонстрировать свою военную мощь в непосредственной близости от границ Финляндии — нового члена НАТО.

Спутниковые снимки российских корветов "Буян-М" Фото: X (Twitter)

Корабли, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", усиливают обороноспособность региона и служат напоминанием о готовности России защищать свои интересы. А Ладожское озеро предоставляет российскому флоту отличную точку для наблюдения за действиями НАТО в Северной Европе.

Расположение корветов относительно резиденции Путина Фото: X (Twitter)

Близость к Финляндии позволяет Москве контролировать обстановку и оказывать давление на соседние страны, посылая четкий сигнал о том, что российские военные силы готовы к оперативному реагированию на любые угрозы.

Аналитики также отметили, что размещение корветов класса "Буян-М" на Ладожском озере — это не только военный, но и политический сигнал. Кроме того, их близость к даче Путина подчеркивает намерение Кремля обезопасить объекты высшего руководства страны.

Между тем в комментариях к опубликованным снимкам говорится, что развертывание боевых кораблей может быть связано с присутствием Путина в районах Ладожского озера.

Геолокация развертывания российских корветов

Таким образом, размещение корветов "Буян-М" на Ладожском озере — это шаг, который сочетает в себе как геополитические, так и военные цели. Это символический и практический элемент российской стратегии сдерживания в Северной Европе.

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