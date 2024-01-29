"Більша за площу Монако": журналісти показали "дачу" Путіна з "вкраденим" водоспадом (фото)

Президент Росії приїжджає у резиденцію щонайменше раз на рік — після відвідування монастиря. Його "дача" включає особняки, заповідну зону, форелеву ферму та виробництво мармурової яловичини.

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Російським розслідувачам вдалося зняти "дачу" президента РФ Володимира Путіна в Карелії. Про це відомо з матеріалу центру "Досьє" від 29 січня.

Про цю резиденцію Путіна стало відомо ЗМІ лише у 2016 році. Однак, за даними розслідувачів, її почали зводити ще понад 10 років тому, і за реалізацію проєкту відповідали "друзі" політика.

Зі слів місцевих, Путін відвідує "дачу" щонайменше раз на рік — приїжджає після відвідування Валаамського монастиря. Відповідно до документів площа резиденції становить приблизно 1 квадратний кілометр.

Проте у розслідуванні наголосили, що ця територія не включає огороджені ліси та затоки. Разом з ними площа "дачі" Путіна складає вже приблизно чотири квадратні кілометри.

"Це вдвічі більше за площу Монако", — підкреслив журналіст.

На території є три об’єкти — "Хатина рибалки", "Амбар" і "Садовий будинок". Усі вони насправді є особняками та побудовані в сучасному стилі.

Також на території є два вертолітні майданчики, кілька пірсів для яхт, форелева ферма та господарство з коровами для виробництва мармурової яловичини. Єдиний "сусід" Путіна — російський мільярдер Роман Абрамович.

Розслідувачі назвали президента РФ єдиною людиною, що може "вкрасти" водоспад. Місцевий чотириметровий водоспад Марьялахті мав би бути частиною національного парку, але доступ до нього має тільки Путін.

Дорога до самого водоспаду обмежена колючим дротом та цілодобовою охороною, тож пройти туди неможливо. Окрім того, навпроти водоспаду встановлена альтанка. Вона призначена для відпочинку господаря помістя, який може милуватись "вкраденим" пейзажем наодинці.

В останні декілька років поблизу одного з особняків на території "дачі" з’явився насип правильної форми. Журналісти припустили, що він призначений для встановлення зенітного комплексу "Панцирь-С1".

Нагадаємо, російські журналісти вже показували іншу резиденцію президента Володимира Путіна — поблизу Сочі. Туди лідер країни-агресорки приїжджає кататись на лижах.

Також, за даними ЗМІ, Путін має "дачу" в Новгородській області. На території є повноцінний СПА-комплекс — з соляріями, басейнами та кабінетом косметолога.