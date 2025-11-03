Президент Фінляндії назвав можливе місце нової зустрічі Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін могли б знову зустрітися на саміті G20 у Йоганнесбурзі (ПАР), який відбудеться 21–22 листопада.

До них міг би приєднатися і президент України Володимир Зеленський, вважає президент Фінляндії Александр Стубб. Своє припущення він висловив, виступаючи на відкритті 254-х Національних курсів оборони в Рітаріхуоні в Гельсінкі, пише Yle.

Стубб також підкреслив, що Фінляндія продовжує бути союзником України, проти якої Росія вже чотири роки веде повномасштабну війну.

"Роль Фінляндії як прихильника України очевидна і сильна. Підтримуючи Україну, ми багато в чому опиняємося в зоні ураження. Розуміння Україною сучасних методів ведення війни дає нам дуже багато", — зазначив політик.

Попри те, що Фінляндія вже два роки є членом НАТО, вона продовжує посилювати свою армію. І курси національної оборони — один із методів покращити обороноздатність маленької країни.

Їх організовують збройні сили для осіб, які обіймають керівні посади.

Мета курсів — зміцнити можливості співпраці між різними секторами суспільства в надзвичайних ситуаціях.

Перший курс було організовано 1961 року, і, за словами представників збройних сил, вони вже підготували понад 10 000 осіб.

Ще в березні Стубб висловлював упевненість, що Росія не відмовилася від бажання знищити Україну, а риторика про перемир'я є лише спробою "затягнути час" від справжніх переговорів.

За його словами, лідер РФ Володимир Путін намагається грати в "затяжну гру" в Україні, однак насправді не хоче ні миру, ні перемир'я.

Раніше повідомлялося про заклик президента Фінляндії вигнати РФ зі складу ООН. Олександр Стубб закликав до усунення будь-якого члена організації, який бере участь у "незаконній війні", як-от вторгнення Росії в Україну. А також вніс ще дві пропозиції.

Згодом стало відомо, що Стубб назвав терміни, які знадобляться для перемир'я між Україною та РФ.