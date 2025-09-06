Трвмп хочет провести саммит "Большой двадцатки" на своем поле для гольфа

Саммит G20 в следующем году состоится на поле для гольфа в резиденции президента США Дональда Трампа в Майами. Сам Трамп считает, что это просто наилучшая локация.

О проведении саммита "Двадцатки" в своей резиденции в штате Флорида Трамп сообщил, когда отписывал ряд исполнительных указов в Овальном кабинете, передает Politico. По его словам, это "лучшее место", ведь рядом как раз есть аэропорт Майами.

"Мы будем иметь честь провести саммит G20 прямо здесь, в Америке, впервые за почти 20 лет", — приводит издание слова Трампа. Причем он подчеркнул, что лично не получит от этого никакой прибыли.

За подготовку повестки дня для нового саммита будет отвечать министр финансов США Скотт Бессент, а контактным лицом будет директор Национального экономического совета Кевин Хассетт.

Что касается нынешнего саммита G20, который должен состояться в ноябре в Южной Африке, то Трамп намекнул, что может его пропустить. Он напомнил, что ему "очень не нравится" политика ЮАР, поэтому он может отправить на саммит "кого-то другого".

Напомним, в мае Дональд Трамп встречался с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой. Встреча действительно была довольно противоречивой: Трамп в Овальном кабинете поскандалил с президентом ЮАР и обвинил собеседника в "геноциде белых".

