Трамп смотрел военный парад в Пекине и обиделся, что заслуги США не упомянули (видео)

Дональд Трамп отметил, что его не приглашали на военный парад в Пекине, куда также прибыли Владимир Путин и Ким Чен Ын. Вместе с тем, по словам лидера Белого дома, он не поехал бы в Китай, даже если бы получил отдельное приглашение.

Related video

На встрече с президентом Польши Каролем Навроцким президент США Дональд Трамп прокомментировал парад в Пекине и явную демонстрацию "тройственного союза" Си Цзиньпиня, Ким Чен Ына и Владимира Путина. Сам парад Трамп назвал "прекрасной церемонией".

Дональд Трамп обиделся, что США больше не победитель во Второй мировой войне

Журналист отметил, что впервые лидеры Китая, КНДР и России собрались вместе, чтобы продемонстрировать солидарность и напомнил, что сам Трамп говорил, что они "плетут заговор против США". Но уточнять, что он имел в виду, Дональд Трамп не захотел.

Си Цзиньпинь продемонстрировал единство с РФ и КНДР Фото: Getty Images

Не ответил он и на вопрос, стоит ли ввести дополнительные санкции против России, раз они "плетут заговор".

"Я уже сделал это в отношении Индии, и мы делаем это в отношении других вопросов. И вчера вечером я опубликовал правду… Я сказал, что они просто делают это. Они действительно сделали то, что сделали", — сообщил президент США о демонстрации единения лидеров трех стран на параде в Пекине и сказал, что это была "прекрасная церемония".

Парад в Пекине

"Я понимал, почему они это делали, и они надеялись, что я буду наблюдать, и я наблюдал", — Трамп тут же сообщил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном, Си Цзиньпинем и Владимиром Путиным, а вот насколько хорошие, покажут следующие две недели.

Но он также высказал недоумение, почему вклад США во Вторую мировую войну никак не отметили.

"Председатель Си — мой друг, но я подумал, что Соединенные Штаты должны были быть упомянуты вчера вечером в его выступлении, потому что мы очень, очень помогли Китаю", — заявил Трамп.

А когда его спросили, приглашали ли его на парад в Пекин, Трамп сказал, что не задумывался над этим до вопроса журналиста.

"Я бы не поехал, мне там не место", — сообщил Трамп.

Напомним, еще в апреле Дональд Трамп заявлял, что именно США выиграли Вторую мировую войну, хоть и при помощи союзников. "Победа была одержана преимущественно благодаря нам — нравится вам это или нет, — но мы вступили в эту войну и выиграли ее", — заявил американский лидер.

А Владимир Путин еще до аннексии Крыма заявлял, что главная заслуга в победе принадлежит России, так как они "нация победителей". Так как СССР справился бы с Гитлером, даже если бы Украина не входила в его состав.