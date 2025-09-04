Підтримайте нас RU
Трамп дивився військовий парад у Пекіні й образився, що заслуги США не згадали (відео)

Дональд Трамп
Дональд Трамп образився, що США більше не переможець у Другій світовій війні | Фото: Getty Images

Дональд Трамп зазначив, що його не запрошували на військовий парад у Пекіні, куди також прибули Володимир Путін і Кім Чен Ин. Водночас, за словами лідера Білого дому, він не поїхав би до Китаю, навіть якби отримав окреме запрошення.

На зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким президент США Дональд Трамп прокоментував парад у Пекіні і явну демонстрацію "потрійного союзу" Сі Цзіньпіня, Кім Чен Ина і Володимира Путіна. Сам парад Трамп назвав "прекрасною церемонією".

Дональд Трамп образився, що США більше не переможець у Другій світовій війні

Журналіст зазначив, що вперше лідери Китаю, КНДР і Росії зібралися разом, щоб продемонструвати солідарність і нагадав, що сам Трамп говорив, що вони "плетуть змову проти США". Але уточнювати, що він мав на увазі, Дональд Трамп не захотів.

ким чен ин сі цзіньпін володимир путін пекін
Сі Цзіньпінь продемонстрував єдність із РФ і КНДР
Фото: Getty Images

Не відповів він і на запитання, чи варто запровадити додаткові санкції проти Росії, оскільки вони "плетуть змову".

"Я вже зробив це щодо Індії, і ми робимо це щодо інших питань. І вчора ввечері я опублікував правду... Я сказав, що вони просто роблять це. Вони дійсно зробили те, що зробили", — повідомив президент США про демонстрацію єднання лідерів трьох країн на параді в Пекіні та сказав, що це була "прекрасна церемонія".

Парад у Пекіні

"Я розумів, чому вони це робили, і вони сподівалися, що я спостерігатиму, і я спостерігав", — Трамп одразу ж повідомив, що у нього хороші стосунки з Кім Чен Ином, Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним, а ось наскільки хороші, покажуть наступні два тижні.

Але він також висловив здивування, чому внесок США у Другу світову війну ніяк не відзначили.

"Голова Сі — мій друг, але я подумав, що Сполучені Штати мали бути згадані вчора ввечері в його виступі, тому що ми дуже, дуже допомогли Китаю", — заявив Трамп.

А коли його запитали, чи запрошували його на парад у Пекін, Трамп сказав, що не замислювався над цим до запитання журналіста.

"Я б не поїхав, мені там не місце", — повідомив Трамп.

Нагадаємо, ще у квітні Дональд Трамп заявляв, що саме США виграли Другу світову війну, хоч і за допомогою союзників. "Перемога була здобута переважно завдяки нам — подобається вам це чи ні, — але ми вступили в цю війну і виграли її", — заявив американський лідер.

А Володимир Путін ще до анексії Криму заявляв, що головна заслуга в перемозі належить Росії, оскільки вони "нація переможців". Бо СРСР впорався б із Гітлером, навіть якби Україна не входила до його складу.