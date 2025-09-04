Трамп дивився військовий парад у Пекіні й образився, що заслуги США не згадали (відео)

Дональд Трамп зазначив, що його не запрошували на військовий парад у Пекіні, куди також прибули Володимир Путін і Кім Чен Ин. Водночас, за словами лідера Білого дому, він не поїхав би до Китаю, навіть якби отримав окреме запрошення.

На зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким президент США Дональд Трамп прокоментував парад у Пекіні і явну демонстрацію "потрійного союзу" Сі Цзіньпіня, Кім Чен Ина і Володимира Путіна. Сам парад Трамп назвав "прекрасною церемонією".

Журналіст зазначив, що вперше лідери Китаю, КНДР і Росії зібралися разом, щоб продемонструвати солідарність і нагадав, що сам Трамп говорив, що вони "плетуть змову проти США". Але уточнювати, що він мав на увазі, Дональд Трамп не захотів.

Не відповів він і на запитання, чи варто запровадити додаткові санкції проти Росії, оскільки вони "плетуть змову".

"Я вже зробив це щодо Індії, і ми робимо це щодо інших питань. І вчора ввечері я опублікував правду... Я сказав, що вони просто роблять це. Вони дійсно зробили те, що зробили", — повідомив президент США про демонстрацію єднання лідерів трьох країн на параді в Пекіні та сказав, що це була "прекрасна церемонія".

"Я розумів, чому вони це робили, і вони сподівалися, що я спостерігатиму, і я спостерігав", — Трамп одразу ж повідомив, що у нього хороші стосунки з Кім Чен Ином, Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним, а ось наскільки хороші, покажуть наступні два тижні.

Але він також висловив здивування, чому внесок США у Другу світову війну ніяк не відзначили.

"Голова Сі — мій друг, але я подумав, що Сполучені Штати мали бути згадані вчора ввечері в його виступі, тому що ми дуже, дуже допомогли Китаю", — заявив Трамп.

А коли його запитали, чи запрошували його на парад у Пекін, Трамп сказав, що не замислювався над цим до запитання журналіста.

"Я б не поїхав, мені там не місце", — повідомив Трамп.

Нагадаємо, ще у квітні Дональд Трамп заявляв, що саме США виграли Другу світову війну, хоч і за допомогою союзників. "Перемога була здобута переважно завдяки нам — подобається вам це чи ні, — але ми вступили в цю війну і виграли її", — заявив американський лідер.

А Володимир Путін ще до анексії Криму заявляв, що головна заслуга в перемозі належить Росії, оскільки вони "нація переможців". Бо СРСР впорався б із Гітлером, навіть якби Україна не входила до його складу.