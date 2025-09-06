Трамп хоче провести саміт "Великої двадцятки" на своєму полі для гольфа

Саміт G20 наступного року відбудеться на полі для гольфа у резиденції президента США Дональда Трампа в Маямі. Сам Трамп вважає, що це просто найкраща локація.

Про проведення саміту «Двадцятки» у своїй резиденції в штаті Флорида Трамп повідомив, коли відписував низку виконавчих указів в Овальному кабінеті, передає Politico. За його словами, це «найкраще місце», адже поруч якраз є аеропорт Маямі.

«Ми матимемо честь провести саміт G20 прямо тут, в Америці, вперше за майже 20 років», – наводить видання слова Трампа. Причому він наголосив, що особисто не отримуватиме від цього жодного прибутку.

За підготовку порядку денного для нового саміту відповідатиме міністр фінансів США Скотт Бессент, а контактною особою буде директор Національної економічної ради Кевін Хассетт.

Щодо цьогорічного саміту G20, який має відбутися у листопаді в Південній Африці, то Трамп натякнув, що може його пропустити. Він нагадав, що йому «дуже не подобається» політика ПАР, тому він може відправити на саміт «когось іншого».

Нагадаємо, у травні Дональд Трамп зустрічався з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою. Зустріч дійсно була доволі суперечливою: Трамп в Овальному кабінеті поскандалив з президентом ПАР і звинуватив співрозмовника у «геноциді білих».

Також Фокус повідомляв, що Трамп дивився військовий парад у Пекіні й ображався, що там не згадували про заслуги США. Парад у китайській столиці відбувся з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни в Азії, а його головними гостями були очільники Росії та Північної Кореї.