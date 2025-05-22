Звинуватив у "геноциді білих": Трамп в Овальному кабінеті поскандалив з президентом ПАР (відео)

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Сірілом Рамафосою в Овальному кабінеті звинуватив його у "геноциді білих".

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Про це пише Reuters.

"Люди тікають з Південної Африки заради власної безпеки. У них конфісковують землю, а в багатьох випадках — убивають", — сказав Трамп у присутності Рамафоси.

На підтвердження своїх слів Трамп попросив увімкнути відео на телевізорі, який спеціально для цього встановили в Овальному кабінеті.

На відео було видно білі хрести, які, як стверджував Трамп, були могилами білих людей. Також американський президент демонстрував стопки друкованих новинних статей, які, за словами Трампа, підтверджували його звинувачення.

"У нас є тисячі історій про це, у нас є документальні фільми, є новини", — наголосив Трамп.

Трамп звинуватив президента ПАР у "геноциді білих"

Він також вимагав "реакції" і закликав до арешту одного з південноафриканських опозиційних лідерів.

Журналісти зазначили, що президент ПАР сподівався використати зустріч з Трампом для перезавантаження відносин зі США та був підготовленим до агресивного прийому, взявши до складу своєї делегації популярних білих південноафриканських гравців у гольф.

"Під час презентації Рамафоса здебільшого сидів із незворушним виразом обличчя, лише іноді витягував шию, щоби краще бачити екран", — йдеться у статті.

Рамафоса підкреслив, що раніше не бачив цих матеріалів і хотів би дізнатися, де саме було знято відео, яке показав Трамп.

Водночас автори матеріалу пояснили, що відео було знято у вересні 2020 року під час протесту в ПАР після того, як на одній з ферм було вбито двох людей.

"Хрести не позначали справжніх могил. Організатор протесту заявив тоді громадському мовнику Південної Африки, що вони представляють фермерів, які були вбиті протягом багатьох років", — зазначили журналісти у статті.

Нагадаємо, у березні Трамп зізнався, навіщо була потрібна сварка з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Фокус також писав про те, що Трамп прикрасив Овальний кабінет своєю статуєю.