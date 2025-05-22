Обвинил в "геноциде белых": Трамп в Овальном кабинете поскандалил с президентом ЮАР (видео)

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете обвинил его в "геноциде белых".

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Об этом пишет Reuters.

"Люди бегут из Южной Африки ради собственной безопасности. У них конфискуют землю, а во многих случаях — убивают", — сказал Трамп в присутствии Рамафосы.

В подтверждение своих слов Трамп попросил включить видео на телевизоре, который специально для этого установили в Овальном кабинете.

На видео были видны белые кресты, которые, как утверждал Трамп, были могилами белых людей. Также американский президент демонстрировал стопки печатных новостных статей, которые, по словам Трампа, подтверждали его обвинения.

"У нас есть тысячи историй об этом, у нас есть документальные фильмы, есть новости", — подчеркнул Трамп.

Трамп обвинил президента ЮАР в "геноциде белых"

Он также требовал "реакции" и призвал к аресту одного из южноафриканских оппозиционных лидеров.

Журналисты отметили, что президент ЮАР надеялся использовать встречу с Трампом для перезагрузки отношений с США и был подготовлен к агрессивному приему, взяв в состав своей делегации популярных белых южноафриканских игроков в гольф.

"Во время презентации Рамафоса в основном сидел с невозмутимым выражением лица, лишь иногда вытягивал шею, чтобы лучше видеть экран", — говорится в статье.

Рамафоса подчеркнул, что ранее не видел этих материалов и хотел бы узнать, где именно было снято видео, которое показал Трамп.

В то же время авторы материала объяснили, что видео было снято в сентябре 2020 года во время протеста в ЮАР после того, как на одной из ферм были убиты два человека.

"Кресты не обозначали настоящих могил. Организатор протеста заявил тогда общественному вещателю Южной Африки, что они представляют фермеров, которые были убиты в течение многих лет", — отметили журналисты в статье.

Напомним, в марте Трамп признался, зачем была нужна ссора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Фокус также писал о том, что Трамп украсил Овальный кабинет своей статуей.