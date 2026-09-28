Ситуация "очень серьезная": Трамп думает об введении эмбарго на экспорт дизеля из-за роста цен — СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация "очень серьезно" рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива из США. По его словам, такой шаг может повлиять на цены на бензин, но он "может быть принят".

Призыв ограничить экспорт дизельного топлива раздается со стороны законодателей аграрных штатов, которые обеспокоены высокими ценами во время осенней уборки урожая. Об этом сообщает Bloomberg.

Мировые рынки топлива в настоящее время находятся в нестабильном состоянии из-за кризиса в Ормузском проливе и ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. В Белом доме несколько высокопоставленных чиновников анализируют последствия возможного краткосрочного ограничения экспорта. Это свидетельствует о том, что эту идею рассматривают не как политический жест, а как реальный инструмент влияния на рынок.

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Нефтяная отрасль, в свою очередь, предлагает временно отменить федеральный акциз на дизельное топливо, чтобы снизить цены без риска для международных поставок. Однако внутри администрации ведутся споры о том, как это реализовать, особенно с учетом перерыва в работе Палаты представителей.

Цены на дизельное топливо в США достигли рекордного уровня — около 6,50 доллара за галлон, что усиливает недовольство избирателей в преддверии ноябрьских выборов. Министерство энергетики уже работает с нефтепереработчиками над добровольными ограничениями экспорта в качестве альтернативы правительственному запрету.

Компании готовятся к возможным изменениям и включают в контракты защитные положения на случай приостановки экспорта. В случае введения запрета цены на дизельное топливо в США могут резко упасть, тогда как союзники Вашингтона, в частности Бразилия и Великобритания, столкнутся с острой необходимостью искать новые источники топлива.

Ранее Фокус сообщал о том, как Трамп сделал предложение Украине. Трамп заявил, что Киев и Москва могут заключить соглашение до начала зимы.

Впоследствии стало известно, что Трамп прогнозирует заключение соглашения с Кубой без применения военной силы. По его мнению, это поможет открыть Кубу для американцев.