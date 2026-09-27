"Хотим помочь": Трамп прогнозирует заключение соглашения с Кубой без применения военной силы (видео)

47-й президент США Дональд Трамп заявил, что его страна сможет заключить с Кубой соглашение без применения силы. По его мнению, это поможет открыть Кубу для американцев.

В то же время глава Белого дома добавляет, что надеется именно на "соглашение" с "Островом свободы". Об этом он заявил журналистам перед своей поездкой в штат Теннесси, сообщает Reuters.

"Я бы сказал, что мы с Кубой заключим соглашение. Не думаю, что нам понадобятся военные. Мы хотим помочь Кубе, мы хотим открыть Кубу для нашего народа", — заявил президент США.

В начале недели президент США выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где назвал Кубу "несостоявшимся государством" и заявил, что "свобода придет" на остров. После этих слов кубинская делегация покинула зал заседаний.

В субботу министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в ходе выступления в ООН подчеркнул, что Гавана готова к диалогу с Соединёнными Штатами, однако комментировать заявления Трампа он не стал.

Видео дня

"Мы открыты для коммерческих и деловых отношений с американскими компаниями, как и с любой другой страной", — сказал Родригес, при этом осудив торговое эмбарго США в отношении Кубы.

Ранее Фокус сообщал о том, что Пентагон рассматривает ряд военных сценариев в отношении Кубы. Среди них — высадка воздушного десанта под руководством армии с участием тысяч американских солдат.

Впоследствии стало известно, что военные США создают предпосылки для вторжения на Кубу. В резерве армии США изучается возможность передачи командованию ряда подразделений полиции, медиков и других вспомогательных сил в течение четырёх месяцев.