"Хочемо допомогти": Трамп прогнозує укладання угоди з Кубою без військової сили (відео)

47-й президент США Дональд Трамп повідомив, що його країна зможе укласти з Кубою угоду без застосування сили. На його думку, це допоможе відкрити Кубу для американців.

Водночас очільник Білого дому додає, що сподівається саме на "угоду" з Островом свободи. Про це він заявив журналістам перед власною поїздкою до штату Теннессі, повідомляє Reuters.

"Я сказав би, що ми з Кубою укладемо угоду. Не думаю, що нам знадобляться військові. Ми хочемо допомогти Кубі, ми хочемо відкрити Кубу для нашого народу", — заявив президент США.

На початку тижня президент США виступив на Генасамблеї ООН, де назвав Кубу державою, що "не відбулася", та заявив, що "свобода прийде" на острів. Після цих слів кубинська делегація покинула зал засідань.

У суботу міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес під час виступу в ООН наголосив, що Гавана готова до діалогу зі Сполученими Штатами, утім коментувати заяви Трампа він не став.

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"Ми відкриті для комерційних і ділових відносин з американськими компаніями, як і з будь-якою іншою країною", — сказав Родрігес, водночас засудивши торгове ембарго США проти Куби.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Пентагон розглядає низку військових сценаріїв щодо Куби. Серед них — висадка повітряного десанту під керівництвом армії за участю тисяч американських солдатів.

Згодом стало відомо, що військові США готують передумови для вторгнення на Кубу. В резерві армії США вивчається можливість передачі командуванню низки підрозділів поліції, медиків і інших сил підтримки протягом чотирьох місяців.