"Протягом 90-120 днів": військові США готують передумови для вторгнення на Кубу — ЗМІ (фото)

В резерві армії США вивчається можливість передачі командуванню низки підрозділів поліції, медиків і інших сил підтримки протягом чотирьох місяців. Низка інсайдерів натякають, що мова йде саме про підготовку ґрунту для операції на Кубу.

Запит з'явився на тлі посиленого економічного тиску адміністрації Трампа на Кубу та закликів до політичних реформ. Про це пише CBS News з посиланням на обізнані джерела.

Інсайдери стверджують, що у внутрішньому повідомленні армії Куба прямо не згадується, але підтвердили цю інформацію. Повідомлення не уточнює, скільки саме військових може знадобитися в зоні відповідальності Південного командування, яка охоплює Центральну та Південну Америку, включно з Карибським басейном, а також не вказує, куди саме можуть направити сили чи яку операцію вони підтримуватимуть.

Згідно з документом, штаб Резерву армії запитує в підпорядкованих командувань інформацію про можливу наявність шести типів формувань, які підпорядковуватимуться Південному командуванню США. Ці підрозділи "можливо, знадобляться протягом 90-120 днів", а відповідь командування мають надати до 25 вересня.

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Серед запитаних підрозділів — батальйон бойового забезпечення й підтримки, що спеціалізується на логістичній координації (транспорт, обслуговування, паливо, постачання) та інженерний батальйон. Також у перелік включені експедиційне командування забезпечення для координації логістики.

Армія США готує ґрунт для вторгнення на Кубу Фото: US Army

Документ, складений минулого тижня, також передбачає медичну бригаду для командування й координації медичних підрозділів, а також передовий реанімаційно-хірургічний загін для екстреної хірургічної та травматологічної допомоги ближче до американських сил. Насамкінець запитують бригаду військової поліції — такі підрозділи зазвичай відповідають за безпеку, затримання та інші правоохоронні завдання.

Резерв армії не відповів на запит CBS News до моменту публікації. Речник Південного командування США заявив, що з міркувань операційної безпеки "ми не розкриваємо деталей і не коментуємо пересування військ США чи можливі терміни розгортання, пов'язані з поточними чи майбутніми операціями, планами реагування на надзвичайні ситуації чи плануванням загалом".

ЗМІ вказує, що американські сили проводили розвідувальні операції на морському дні та в морських підходах навколо Куби, повідомили CBS News кілька військових США. Окремо авіаційні підрозділи США привели у стан підвищеної готовності та направили на попереднє розгортання персоналу для можливої операції.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Куба почала роздавати зброю цивільним через можливе вторгнення США. Рішення ухвалене в умовах посилення американських санкцій, економічної кризи на острові та заяв кубинського керівництва про необхідність підготовки громадян до захисту.

Згодом стало відомо, що Пентагон розглядає низку військових сценаріїв щодо Куби. Серед них — висадка повітряного десанту під керівництвом армії за участю тисяч американських солдатів.