"В течение 90–120 дней": военные США создают условия для вторжения на Кубу — СМИ (фото)

В резерве армии США изучается возможность передачи командованию ряда подразделений полиции, медиков и других сил поддержки в течение четырёх месяцев. Ряд инсайдеров намекают, что речь идёт именно о подготовке почвы для операции на Кубе.

Этот запрос появился на фоне усиления экономического давления со стороны администрации Трампа на Кубу и призывов к политическим реформам. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

Инсайдеры утверждают, что в внутреннем сообщении армии Куба прямо не упоминается, но подтвердили эту информацию. В сообщении не уточняется, сколько именно военнослужащих может потребоваться в зоне ответственности Южного командования, которая охватывает Центральную и Южную Америку, включая Карибский бассейн, а также не указывается, куда именно могут быть направлены силы и какую операцию они будут поддерживать.

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Согласно документу, штаб Резерва армии запрашивает у подчиненных командований информацию о возможном наличии шести типов подразделений, которые будут подчиняться Южному командованию США. Эти подразделения "возможно, понадобятся в течение 90–120 дней", а ответ командования должно предоставить до 25 сентября.

Среди опрошенных подразделений — батальон боевого обеспечения и поддержки, специализирующийся на логистической координации (транспорт, обслуживание, топливо, снабжение), а также инженерный батальон. Также в перечень включено экспедиционное командование обеспечения для координации логистики.

Армия США готовит почву для вторжения на Кубу Фото: US Army

Документ, составленный на прошлой неделе, также предусматривает создание медицинской бригады для управления и координации медицинских подразделений, а также передового реанимационно-хирургического отряда для оказания экстренной хирургической и травматологической помощи в непосредственной близости от американских войск. В заключение запрашивается бригада военной полиции — такие подразделения обычно отвечают за безопасность, задержания и другие правоохранительные задачи.

Резерв армии не ответил на запрос CBS News к моменту публикации. Представитель Южного командования США заявил, что из соображений оперативной безопасности "мы не раскрываем подробностей и не комментируем передвижения войск США или возможные сроки развертывания, связанные с текущими или будущими операциями, планами реагирования на чрезвычайные ситуации или планированием в целом".

СМИ отмечает, что американские войска проводили разведывательные операции на морском дне и в морских подступах к Кубе, как сообщили CBS News несколько военнослужащих США. Кроме того, авиационные подразделения США были переведены в состояние повышенной готовности и направили персонал на предварительное развертывание для возможной операции.

Ранее Фокус сообщал о том, что Куба начала раздавать оружие гражданским лицам в связи с возможным вторжением США. Решение было принято на фоне ужесточения американских санкций, экономического кризиса на острове и заявлений кубинского руководства о необходимости подготовки граждан к обороне.

Впоследствии стало известно, что Пентагон рассматривает ряд военных сценариев в отношении Кубы. Среди них — высадка воздушного десанта под руководством армии с участием тысяч американских солдат.