Куба начала раздавать оружие гражданским из-за возможного вторжения США, — СМИ

Кубинские власти начали передачу оружия части гражданского населения в рамках программы территориальной обороны на фоне обострения отношений с США и опасений возможного военного вмешательства. Решение принято в условиях усиления американских санкций, экономического кризиса на острове и заявлений кубинского руководства о необходимости подготовки граждан к защите страны.

Угроза военного вмешательства снова всколыхнула Кубу. На фоне наращивания военного присутствия США вблизи острова правительство в Гаване начало раздавать оружие гражданскому населению и официально призвало граждан готовиться к возможной иностранной интервенции, сообщает венесуэльское издание Versión Final.

Тревогу усилили заявления из Вашингтона. Во время выступления в Конгрессе госсекретарь США Марко Рубио не дал четкого ответа относительно дальнейших шагов и масштаба возможных военных или иных действий американской администрации в регионе. Напряжение и неопределенность уже ощущаются непосредственно на Кубе и влияют на повседневную жизнь жителей столицы.

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Как рассказал корреспондент CNN Патрик Оппманн, подготовка к возможному военному сценарию дошла до того, что руководители государственных зданий начали уточнять у работников вопросы военной логистики.

"В государственном здании, где расположен наш главный офис, один из администраторов подошел к нам и спросил, понадобится ли нам офис во время вторжения", — рассказал Оппманн.

По его словам, официальные указания по подготовке планов действий на случай чрезвычайной ситуации выполняются очень строго как на уровне отдельных районов, так и государственных учреждений, что вызывает серьезное беспокойство среди населения.

Оборонительная мобилизация кубинских властей приобретает особое значение после недавних событий в Венесуэле. Кубинские военные тайно находились на территории Венесуэлы во время вооруженной операции, направленной на устранение Николаса Мадуро от власти. Во время этого столкновения, которое со стороны Кубы изначально планировалось как молниеносная атака, возможности для отступления были существенно ограничены. В результате, как утверждается, погибли более 30 кубинских военнослужащих.

Хотя опасения относительно возможного вмешательства США десятилетиями оставались частью кубинской реальности, из-за чего многие граждане в последние годы перестали воспринимать такие угрозы серьезно, нынешняя ситуация заставила людей снова отнестись к этому с максимальным вниманием.

Среди населения царят одновременно тревога и усталость. По словам местных жителей, часть кубинцев настолько истощена затяжным кризисом, что они "просто хотят, чтобы все это наконец закончилось — так или иначе".

Напомним, что американские спецслужбы и военные структуры выражали обеспокоенность возможным использованием Кубой ударных беспилотников российского и иранского производства. Речь шла о рисках для американских военных объектов и территории США из-за близости острова к американскому побережью. Дополнительное внимание вызвало военное сотрудничество Гаваны с Москвой и Тегераном.

Ранее мы также информировали, что Куба активизировала подготовку к возможной войне и проверяла готовность систем противовоздушной обороны и авиации. Основу боевой авиации страны составляют советские самолеты, большинство из которых имеют значительный срок эксплуатации. Власти острова также проводили учения и отрабатывали сценарии защиты от внешней агрессии.