Куба почала роздавати зброю цивільним через можливе вторгнення США, — ЗМІ

Кубинська влада розпочала передачу зброї частині цивільного населення в межах програми територіальної оборони на тлі загострення відносин зі США та побоювань можливого військового втручання. Рішення ухвалене в умовах посилення американських санкцій, економічної кризи на острові та заяв кубинського керівництва про необхідність підготовки громадян до захисту країни.

Загроза військового втручання знову сколихнула Кубу. На тлі нарощування військової присутності США поблизу острова уряд у Гавані почав роздавати зброю цивільному населенню та офіційно закликав громадян готуватися до можливої іноземної інтервенції, повідомляє венесуельське видання Versión Final.

Тривогу посилили заяви з Вашингтона. Під час виступу в Конгресі держсекретар США Марко Рубіо не дав чіткої відповіді щодо подальших кроків і масштабу можливих військових чи інших дій американської адміністрації в регіоні. Напруження та невизначеність уже відчуваються безпосередньо на Кубі й впливають на повсякденне життя мешканців столиці.

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Як розповів кореспондент CNN Патрік Оппманн, підготовка до можливого воєнного сценарію дійшла до того, що керівники державних будівель почали уточнювати у працівників питання військової логістики.

«У державній будівлі, де розташований наш головний офіс, один із адміністраторів підійшов до нас і запитав, чи знадобиться нам офіс під час вторгнення», – розказав Оппманн.

За його словами, офіційні вказівки щодо підготовки планів дій на випадок надзвичайної ситуації виконуються дуже суворо як на рівні окремих районів, так і державних установ, що викликає серйозне занепокоєння серед населення.

Оборонна мобілізація кубинської влади набуває особливого значення після нещодавніх подій у Венесуелі. Кубинські військові таємно перебували на території Венесуели під час збройної операції, спрямованої на усунення Ніколаса Мадуро від влади. Під час цього зіткнення, яке з боку Куби спочатку планувалося як блискавична атака, можливості для відступу були суттєво обмежені. У результаті, як стверджується, загинули понад 30 кубинських військовослужбовців.

Хоча побоювання щодо можливого втручання США десятиліттями залишалися частиною кубинської реальності, через що багато громадян останніми роками перестали сприймати такі загрози серйозно, нинішня ситуація змусила людей знову поставитися до цього з максимальною увагою.

Серед населення панують водночас тривога та втома. За словами місцевих жителів, частина кубинців настільки виснажена затяжною кризою, що вони "просто хочуть, щоб усе це нарешті закінчилося – так чи інакше".

Нагадаємо, що американські спецслужби та військові структури висловлювали занепокоєння можливим використанням Кубою ударних безпілотників російського та іранського виробництва. Йшлося про ризики для американських військових об’єктів і території США через близькість острова до американського узбережжя. Додаткову увагу викликала військова співпраця Гавани з Москвою та Тегераном.

Раніше ми також інформували, що Куба активізувала підготовку до можливої війни та перевіряла готовність систем протиповітряної оборони й авіації. Основу бойової авіації країни становлять радянські літаки, більшість із яких мають значний термін експлуатації. Влада острова також проводила навчання та відпрацьовувала сценарії захисту від зовнішньої агресії.