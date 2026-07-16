Высадка десанта и не только: Пентагон рассматривает ряд военных сценариев в отношении Кубы, — CBS News

Пока между США и Ираном вновь разгорелась война после срыва переговоров, Пентагон втайне изучает различные сценарии возможной военной операции на Кубе. Среди них — высадка воздушного десанта под руководством армии с участием тысяч американских солдат.

В течение последних нескольких недель в Пентагоне рассмотрели ряд возможных военных действий в отношении Кубы. Об этом сообщило издание CBS News со ссылкой на заявления американских чиновников, осведомленных об этом вопросе.

Один из рассмотренных сценариев — высадка десанта, которую могла бы осуществить 101-я воздушно-десантная дивизия. В СМИ пишут, что это единственное подразделение, подготовленное к выполнению такой задачи.

Однако, как подчеркнули источники, эти переговоры не являются подтверждением того, что президент Дональд Трамп или военное руководство США действительно планируют провести операцию в отношении Кубы.

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При этом, как отмечается в публикации, при попытке проведения какой-либо операции в отношении Кубы Пентагон столкнется с серьезной проблемой. Дело в том, что значительная часть американских вооруженных сил сосредоточена на других операциях. Пентагон перебросил самолеты, разведывательные средства и другие ресурсы из других географических регионов на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана.

Чиновники заявили, что в настоящее время операция в отношении Кубы маловероятна, особенно с учетом возобновления военной операции США в Иране.

Стоит отметить, что разговоры о возможном вмешательстве США на Кубе ведутся уже не в первый раз. В начале июня венесуэльское издание Versión Final сообщало, что Куба начала раздавать оружие гражданским лицам в связи с возможным вторжением США.

Кроме того, в мае издание Axios сообщало, что Куба закупила 300 дронов и готова применить их против кораблей США.