Висадка десанту і не тільки: Пентагон розглядає низку військових сценаріїв щодо Куби, — CBS News

Поки між США та Іраном поновилася війна після зриву переговорів, Пентагон потайки вивчає різні сценарії можливої військової операції на Кубі. Серед них — висадка повітряного десанту під керівництвом армії за участю тисяч американських солдатів.

Упродовж останніх кількох тижнів у Пентагоні розглянули низку можливих військових дій щодо Куби. Про це повідомило видання CBS News з посиланням на заяви американських посадовців, обізнаних з цим питанням.

Один із роглянутих сценаріїв — висадка десанту, що могла б реалізувати 101 повітряно-десантна дивізія. Медіа пише, що це єдиний підрозділ, підготовлений до виконання такого завдання.

Однак, як наголосили джерела, ці переговори не є підтвердженням того, що президент Дональд Трамп чи військове командуваня США дійсно планує провести операцію щодо Куби.

При цьому, як йдеться у публікації, за спроби здійснення будь-якої операції щодо Куби Пентагон зіштовхнеться із серйозною проблемою. Річ у тому, що значна частина американських військових сил зосереджена на інших операціях. Пентагон перекинув літаки, розвідувальні засоби та інші ресурси з інших географічних регіонів на Близький Схід для підтримки операцій проти Ірану.

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Чиновники заявили, що наразі операція щодо Куби є малоймовірною, особливо враховуючи відновлення військової операції США в Ірані.

Варто зауважити, що розмови щодо можливого втручання США на Кубу розмови точаться вже не вперше. На початку червня венесуельське видання Versión Final повідомляло, що Куба почала роздавати зброю цивільним через можливе вторгнення США.

Також видання Axios у травні писало, що Куба закупила 300 дронів і готова застосувати їх проти кораблів США.