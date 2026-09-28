Ситуація "дуже серйозна": Трамп думає ввести ембарго на експорт дизеля через ріст цін — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація "дуже серйозно" розглядає можливість запровадження заборони на експорт дизельного пального зі США. За його словами, такий крок може вплинути на ціни на бензин, але він "може бути ухвалений".

Заклик обмежити експорт дизелю лунає від законодавців аграрних штатів, які переживають через високі ціни під час осіннього збору врожаю. Про це повідомляє Bloomberg.

Світові ринки пального нині нестабільні через кризу в Ормузькій протоці та удари України по російських нафтопереробних заводах. У Білому домі кілька високопосадовців аналізують наслідки можливого короткострокового обмеження експорту. Це свідчить, що ідею розглядають не як політичний жест, а як реальний інструмент впливу на ринок.

Нафтова галузь натомість пропонує тимчасово скасувати федеральний акциз на дизель, щоб знизити ціни без ризиків для міжнародних поставок. Але всередині адміністрації точаться суперечки щодо того, як це реалізувати, особливо з огляду на перерву в роботі Палати представників.

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Ціни на дизель у США досягли рекордних показників — близько $6,50 за галон, що посилює невдоволення виборців напередодні листопадових виборів. Міністерство енергетики вже працює з нафтопереробниками над добровільними обмеженнями експорту як альтернативою урядовій забороні.

Компанії готуються до можливих змін і додають у контракти захисні положення на випадок паузи в експорті. У разі запровадження заборони ціни на дизель у США можуть різко впасти, тоді як союзники Вашингтона, зокрема Бразилія та Велика Британія, опиняться перед нагальною потребою шукати нові джерела пального.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трамп зробив пропозицію Україні. Трамп заявив, що Київ і Москва можуть укласти угоду до початку зими.

Згодом стало відомо, що Трамп прогнозує укладання угоди з Кубою без військової сили. На його думку, це допоможе відкрити Кубу для американців.