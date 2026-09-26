"До настання зими Зеленський і Путін укладуть угоду": Трамп зробив пропозицію Україні

Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна домовитися й заявив, що сподівається на угоду між Україною та РФ до зими.

Відповідну заяву він зробив під час спілкування з журналістами, повідомляє Clash Report.

Дональд Трамп про угоду з РФ та ракети Patriot

"Я хочу, щоб Зеленський домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився з ним", — заявив президент США.

Трамп заявив, що Україна та Росія можуть укласти угоду до початку зими

"Сподіваюся, що колись, можливо, найближчим часом, а може, ще до настання суворої зими, вони укладуть угоду", — заявив президент США.

Водночас Трамп не відповів, чи отримає Україна ліцензії на виробництво ракет Patriot. Один із журналістів спитав у Дональда Трампа, чи розмовляв він із Володимиром Зеленським про ракети Patriot.

"Я домовився із Зеленським щодо багатьох різних тем, і з багатьох із цих питань у нас дуже велика згода. Але знаєте, чого я від нього хочу? Щоб він уклав угоду", — ухилився від прямої відповіді Трамп.

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За його словами, у серпні в Україні загинули 25 тисяч військових, а в липні — 32 тисячі, у червні — 33 тисячі. Трамп назвав це "ганьбою".

Нагадаємо, що Дональд Трамп закликав свого українського колегу вирушити до Москви на зустріч із Путіним, оскільки США прагнуть відновити мирні переговори, повідомляє Bloomberg.

Натомість Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна винна в тому, що зараз Росія "відповідає", цілодобово тероризуючи Київ та інші українські міста. Путін виголосив ці цинічні заяви на полях Санкт-Петербурзького міжнародного форуму об’єднаних культур.