Глава Білого дому Дональд Трамп вважає, що зустріч українського президента Володимира Зеленського з кремлівським диктатором сприятиме врегулюванню війни між двома країнами.

Він закликав свого українського колегу вирушити до Москви на зустріч із Путіним, оскільки США прагнуть відновити мирні переговори, повідомляє Bloomberg.

Це прохання пролунало під час бесіди Трампа та Зеленського на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, яка тривала 40 хвилин.

Президент України відхилив цю пропозицію, і, за словами людей, обізнаних із цією позицією політика, той факт, що Трамп порушив це питання, викликав у нього невдоволення.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, коли він відвідає Москву, Зеленський сказав: "На ракеті", додавши нецензурне слово. Ці слова викликали велике обурення в російському МЗС.

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У Білому домі відмову Зеленського Трампу ніяк не коментували.

Цього тижня в Нью-Йорку США закликали Росію та Україну домовитися про припинення взаємних ударів по енергетичних об’єктах на тлі різкого зростання світових цін на дизельне паливо, однак жодна зі сторін не погодилася на цю пропозицію.

Зеленський підтвердив, що президент США Дональд Трамп чинив на нього тиск із проханням припинити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання цін на дизельне паливо. Він пояснив, що не погодився припинити атаки, оскільки вважає, що значна частина зростання цін на дизельне паливо пов’язана з блокуванням Ормузької протоки, а не з українськими ударами по території Росії.

Після зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією.

Нагадаємо, як Україна опинилася між переговорами США з Росією та Китаєм.

Також повідомлялося, що Путін звинуватив Україну в атаках на цивільні об’єкти в РФ, заявивши, що "це вони все почали".