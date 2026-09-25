Трамп призвал Зеленского поехать на встречу с Путиным в Москву, — Bloomberg

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что встреча украинского президента Владимира Зеленского с кремлевским диктатором будет содействовать урегулированию войны между двумя странами.

Он призвал своего украинского коллегу отправиться в Москву на встречу с Путиным, поскольку США стремятся возобновить мирные переговоры, сообщает Bloomberg.

Просьба прозвучала во время беседы Трампа и Зеленского на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая продлилась 40 минут.

Президент Украины отверг это предложение, и по словам людей, знакомых с этой позицией политика, тот факт, что Трамп поднял этот вопрос, вызвал у него недовольство.

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда он посетит Москву, Зеленский сказал: "На ракете", добавив нецензурное слово. Эти слова вызвали крайнее возмущение в российском МИД.

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В Белом доме отказ Зеленского Трампу никак не комментировали.

На этой неделе в Нью-Йорке США призывали Россию и Украину договориться о прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам на фоне резкого роста мировых цен на дизельное топливо, однако ни одна из сторон не согласилась на это предложение.

Зеленский подтвердил, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление с просьбой прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста цен на дизель. Он пояснил, что не согласился прекратить атаки, поскольку считает, что значительная часть роста цен на дизельное топливо связана с блокировкой Ормузского пролива, а не с украинскими ударами по территории России.

После встречи с Трампом Зеленский говорил, что Украина готова к энергетическому перемирию с Россией.

Напомним, как Украина оказалась между переговорами США с Россией и Китаем.

Также сообщалось, что Путин обвинил Украину в атаках по гражданским объектам в РФ, заявив, что "они все начали".