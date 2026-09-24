"Зарядить пушку прахом": Захарова впала в истерику после слов Зеленского о полете в Москву "на ракете"

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о поездке в Москву. В Кремле попытались ответить на троллинг странными историческими аналогиями, упомянув Лжедмитрия и Польшу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с очередной порцией абсурдных заявлений, комментируя ответ украинского лидера о его возможном "визите" в столицу страны-агрессора. Свою реакцию российская чиновница обнародовала на собственном Telegram-канале вскоре после того, как в сети стал вирусным ответ Зеленского на вопрос российского пропагандиста в Нью-Йорке.

"Зеленский, отвечая на вопрос Валентина Богданова, сказал, что прибудет в Москву "на ракете". Видимо, Зеленский опасается, что его ждет судьба Лжедмитрия, самозванца эпохи смутного времени, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши (Сикорскому на заметку)", — написала Захарова.

Видео дня

Захарова возмутилась словами Зеленского о полете "на ракете" в Москву Фото: Скрін

Что предшествовало

Поводом для реакции российского МИД стал инцидент в кулуарах во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время передвижения украинской делегации российский пропагандист Валентин Богданов выкрикнул из толпы вопрос: "Когда собираетесь в Москву?".

Владимир Зеленский отреагировал мгновенно и без лишней дипломатии: "На ракете".

Фраза главы государства мгновенно разлетелась по сети, вызвав волну одобрительных откликов в Украине и очередной всплеск эмоций в российском медиапространстве.

Напомним, ранее в окружении Путина вызвали возмущение слова министра иностранных дел Радослава Сикорского, который заявил, что армия его страны через несколько недель одержит победу над ВС РФ.

Кроме того, ранее Захарова пригрозила Польше и обозвала лидера соседней страны "русофобом".