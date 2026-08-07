"Избиение москалей": в РФ возмутились выступлением Навроцкого о войне и Украине (видео)

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на выступление президента Польши Кароля Навроцкого, в котором он упомянул российских солдат, назвав их "москалями". Представительница российской дипломатии пригрозила Польше и обозвала лидера соседней страны "русофобом". Что сказал Навроцкий и чем именно РФ пригрозила полякам?

Захарова прокомментировала несколько фраз из речи Навроцкого, посвященной годовщине инаугурации, как сообщается в Telegram-канале российского СМИ "РИА Новости". Польский президент затронул вопрос об отношениях Польши, ЕС и Украины. По его словам, Варшава всячески поддерживает и будет поддерживать украинцев, пока те удерживают россиян подальше от польских границ. В ответ пресс-секретарь МИД РФ напомнила, что Польше следует помнить об открытой границе с Россией.

Заявление Навроцкого — тезисы о РФ см. 1:23:23

Навроцкий сначала упомянул о самостоятельности решений Польши по вопросам, вызывающим беспокойство у ЕС, например, в отношении беженцев из Украины. Затем прозвучал тезис о российских солдатах и "москалях".

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"Польша заинтересована в том, чтобы Украина и украинские солдаты как можно лучше справились с постсоветской Россией. Держите их как можно дальше от Польши. Это очевидно, это стратегия польского государства. Пусть они убивают советских военнослужащих, которые на них напали, и нам, полякам, в целом это не помешает. В этом плане они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что где бы ни били москалей — Польша поможет. Даже если она не принимает непосредственного участия в этой войне", — сказал президент Польши.

Захарова за такие слова Навроцкого назвала его русофобом и заподозрила, что он действовал под влиянием "русофобских комплексов". После этого она предположила, что такие комплексы якобы повлияли на когнитивные способности главы государства, поскольку Польша имеет общую границу с РФ. Пресс-секретарь МИД РФ не уточнила, при чем здесь общая граница и имеет ли она в виду возможность вторжения, как это Москва сделала в отношении Украины.

Заявление Навроцкого — реакция Захаровой 7 августа Фото: Скриншот

Заявление Навроцкого — подробности

Отметим, что Фокус писал об еще одном заявлении Навроцкого, прозвучавшем во время митинга, посвященного годовщине инаугурации. Сразу после слов о "избиении москалей" прозвучала фраза о том, что стратегический интерес Польши заключается в том, чтобы "флаги Бандеры не развевались ни в Варшаве, ни в Польше". На видео слышно, что слушатели сопровождали этот тезис громкими и продолжительными аплодисментами.

Отметим, что ранее Навроцкий делал и другие заявления, но они касались Украины. В частности, после ряда его выступлений с мая 2026 года разгорелся польско-украинский скандал вокруг ордена "Белого Орла". Навроцкий сообщил, что забирает эту государственную награду у президента Владимира Зеленского. Причина такого решения заключается в том, что Зеленский присвоил имя Героев УПА героическому подразделению Сил обороны.

Еще одна волна скандала разразилась во время годовщины Волынской трагедии, которую отмечали в Польше. СМИ показали место проведения торжеств на кладбище, где были намеренно выделены могилы украинцев.

Напоминаем, что 6 июля посол Украины в Польше рассказал, почему в сети появилось так много видео с избиением украинцев.