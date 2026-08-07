"Здесь не должны развеваться "бандеровские" флаги": президент Польши сделал громкое заявление об Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что отсутствие "бандеровских" флагов в Варшаве и Польше является стратегическим интересом страны. В то же время он подчеркнул, что Польша заинтересована в том, чтобы Украина как можно эффективнее противостояла России.

Об этом сообщило издание RMF24 по итогам выступления Навроцкого 6 августа в ходе мероприятия, посвященного первой годовщине его инаугурации.

Его слова о флагах присутствующие встретили аплодисментами и возгласами "Здесь — Польша!".

Навроцкий заявил, что Польша и впредь будет помогать Украине, но будет исходить прежде всего из собственных интересов.

"Можно помогать, а можно и требовать. Можно сотрудничать на партнерских началах. Мы будем помогать, но всегда подчеркивая: прежде всего Польша, прежде всего поляки", — сказал президент.

Он также назвал стратегическим интересом Польши то, чтобы украинские военные как можно эффективнее противостояли России и удерживали её как можно дальше от польских границ. По словам Навроцкого, Украина может рассчитывать на помощь Польши в этом.

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"Нам важно, чтобы украинцы сражались как можно дольше и как можно эффективнее. Мы на их стороне, но здесь речь идет о Польше, здесь наши интересы", — заявил польский президент.

В ходе выступления Навроцкий также рассказал о своём первом году на посту, о планах по изменению модели президентства и о подготовке "президентской стратегии развития", которую планируется представить в течение нескольких месяцев.

Скандал между Польшей и Украиной

В июне 2026 года между Польшей и Украиной обострились дипломатические отношения после присвоения одному из подразделений Сил специальных операций Украины названия "Героев УПА". В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

20 июня Зеленский вернул польскую награду в Варшаву через "Новую почту". Точно так же поступили трое предыдущих президентов Украины, после чего между странами начался обмен отказами от государственных наград. Впоследствии Зеленский не принял участия в конференции по восстановлению Украины в Гданьске, а украинскую делегацию возглавила тогдашний премьер-министр Юлия Свириденко.

Ранее вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава может заблокировать вступление Украины в ЕС, если Киев не урегулирует исторические противоречия с Польшей.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Варшаве следует перестать проявлять добрую волю в отношении Украины.