"Только Варшава демонстрирует добрую волю": Туск обвинил Украину в ухудшении отношений (видео)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшаве пора перестать "постоянно демонстрировать добрую волю". Параллельно прозвучало предупреждение о том, что не стоит торопиться с предложением финансовой помощи украинцам во время войны с Россией. Соответствующие рекомендации он подготовил для представителей Польши на саммите НАТО 7-8 июля в Анкаре. Какие замечания высказал Туск?

В ходе саммита Европа должна окончательно согласовать решение о собственной системе обороны, при этом Польша будет играть особую роль, поэтому необходимо учесть финансовое бремя, которое она несет, — заявил политик во время брифинга 3 июля. Туск не отрицал, что Украине нужна финансовая помощь, и после этого перешел к скандалу, который в июне разгорелся между двумя странами. Премьер-министр сообщил, что Варшава уже обсудила этот скандал с главой МИД Украины Андреем Сибигой и изложила позицию правительства. Вину за скандал возложили на Украину, которая "эскалировала напряженность": об этом "сигнале" сообщили Киеву, и его поняли, сказал он.

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Скандал между Польшей и Украиной — заявление Туска, см. с 16:45

"У меня есть сигналы о том, что украинские политики осознали, что эскалация напряжённости, в которой они виноваты, — эти сигналы, поступающие из Киева: они развязали эту авантюру, вредную с точки зрения интересов Польши и Украины. У меня есть сигналы, что, похоже, это дошло до сознания украинской стороны", — пояснил Туск.

Польша предложила Украине "вести честный разговор о прошлом" и призвала украинцев пойти на уступки. По словам Туска, Польша идет навстречу в этом конфликте, но не видит ответных шагов.

"Хорошие польско-украинские отношения отвечают интересам обеих сторон, но требуют проявления доброй воли со стороны Киева. Не может быть так, чтобы только Варшава постоянно демонстрировала добрую волю", — прозвучало на брифинге.

Туск объединил несколько тезисов, связанных с войной РФ, угрозами Европе со стороны Москвы и польско-украинскими отношениями. Польша несет свою ношу обороны, и поэтому нужно учитывать, что поляки отвечают за оборону Европы на восточных границах ЕС, сказал политик. Но в целом "он не считает, что Украине не нужна финансовая помощь".

"Этот саммит НАТО де-факто окончательно решит вопрос об ответственности Европы за себя и ответственности Польши за себя. С точки зрения обороноспособности и эффективного финансирования обороны, по крайней мере, когда речь идет об обычных вооружениях и обычных военных действиях, Польша является лучшим из возможных примеров для НАТО", — сказал он.

Скандал между Польшей и Украиной — подробности

1 июля польское СМИ WP Wiadomości сообщило, что глава МИД Украины Андрей Сибига планирует посетить Польшу с целью налаживания двусторонних отношений. Согласно источникам журналистов, дипломат, возможно, предложил компромиссную кандидатуру для включения в украинский пантеон героев. Речь идет о генерале УНР Марке Безручко, который воевал вместе с польскими войсками: в 1920 году они совместно освободили Киев, а затем обороняли польский город Замостье. Утром 3 июля пресс-секретарь МИД Георгий Тихий подтвердил визит, сообщило издание "Европейская правда".

Отметим, что в июне 2026 года между Польшей и Украиной разгорелся скандал из-за присвоения украинскому героическому подразделению ССО названия "Героев УПА". Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что ему это не нравится, и после этого чиновник отозвал у украинского президента Владимира Зеленского орден "Белого Орла". 20 июня Зеленский отправил орден в Польшу через службу "Новой почты": так же поступили и три других украинских президента. Далее последовала волна взаимных отказов от наград и орденов. В итоге Зеленский не поехал на конференцию по восстановлению в Гданьск, и Украину там представляла премьер-министр Юлия Свириденко.

Напоминаем, что 3 июля издание Telegraph сообщило, что США предупредили Польшу о нападении со стороны РФ в течение ближайших нескольких месяцев: как Кремль воспользуется этой атакой для оказания давления на Украину.